Taxi-App Uber: Der Start rund um Ulm/Neu-Um steht bevor

Das US-Unternehmen Uber hat großes Interesse an der Doppelstadt bekundet. Erste Fahrten werden teilweise schon angeboten. Wird das Taxifahren nun billig? Und was steckt dahinter?

Uber ist die App, die man aus Erzählungen von Amerikareisen kennt. Oder aus europäischen Metropolen. Der Barkeeper räumt die Gläser zusammen, die böse Uhr hat die Gäste vertrieben und im Geldbeutel sind keine Scheine mehr übrig. Also zückt man das Smartphone, tippt ein paar Mal auf den Bildschirm, und schon eilt irgendein fremder Autofahrer herbei, um den Urlauber nach Hause zu bringen. So lautet ein weitverbreitetes Klischee. In die USA muss man dafür aber längst nicht mehr blicken. Uber ist in 16 deutschen Städten vertreten.

Wenn nun Uber, ein mit 147 Milliarden Dollar dotiertes US-Unternehmen, sich auch in der Region Ulm etablieren möchte – wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte – worauf dürfen sich Fahrgäste gefasst machen?

Uber kommt nach Ulm und Neu-Ulm: Die Informationen für Fahrgäste

Uber möchte definitiv nach Ulm und Neu-Ulm kommen. "Stand jetzt haben wir noch keine Partner vor Ort und können bisher nicht sagen, wann wir starten werden", teilt Pressesprecher Oliver Mattutat mit. "Aber wir sind positiv, dass es funktionieren wird." Uber-Deutschland hatte vergangene Woche die große Expansion angekündigt.

Ein Blick auf die Benutzeroberfläche der Uber-App. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

Das Unternehmen ist bislang vereinzelt in deutschen Städten vertreten und möchte jetzt in der gesamten Republik Fahrten vermitteln. Dabei werde die Region Ulm als "grundsätzlich attraktiv" eingeschätzt, wie ein anderer Sprecher mitteilte. Demnach wären Fahrten auch im südlichen Landkreis, etwa in Illertissen oder etwa Senden, möglich, sofern es Bewerber gibt.

Die Bedienung der App ist simpel. "Wohin soll's gehen?", wird man nach dem Öffnen gefragt. Der Fahrgast tippt entweder das Ziel auf der Karte an oder gibt eine Adresse ein. Daraufhin gibt es in der Regel mehrere Optionen zur Auswahl: ein Großraumtaxi, ein Elektroauto oder ein Hybridauto; je nach Bedarf, aber zu einem Fixpreis. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den klassischen Funk-Taxis: Der Gast kennt vorher den exakten Preis und kann auf der Karte die Position des Fahrers in Echtzeit nachverfolgen. Eine Barzahlung ist nicht möglich. Mitfahren kann nur, wer über die App bucht und online bezahlt.

"Der Preismechanismus bei Uber funktioniert, wie man ihn von Hotel- oder Flügen kennt", erklärt Pressesprecher Mattuat. Eine Vielzahl von Faktoren werde dabei einkalkuliert, wie beispielsweise die aktuelle Nachfrage, die Distanz und Uhrzeit. Das US-Unternehmen hat ein entsprechend ausgeklügelten Software entwickelt. Wirtschaftlich gesehen ist es zweifellos ein internationaler Gigant. Nach eigenen Angaben vermittelt Uber Fahrten in 10.000 Städten und auf 71 Länder verteilt.

Ist Uber günstiger als ein gewöhnliches Taxi?

Ob Uber im Vergleich zu den klassischen Taxis billigere Preise anbieten wird, bleibt fraglich. Aus Augsburg etwa ist bekannt, dass sich die Fahrpreise nicht erheblich unterscheiden. Uber-Fahrten sind oftmals ein wenig günstiger, jedoch können die Preise von Stunde zu Stunde verschieden sein. Das kann für Kundinnen und Kunden ein Vorteil, wie auch ein Nachteil sein.

Wer ein Blick in die App gewagt hat, wird sich wundern. Im Raum Ulm werden vereinzelt bereits Taxifahrten angezeigt. Wie ist das möglich? Der Pressesprecher erklärt: Wenn Uber-Fahrer aus Stuttgart oder Augsburg – beides Städte, in denen die App etabliert ist – nach einer Fahrt nach Hause kehren, nutzt das Buchungssystem die Gelegenheit und kann auf dem Rückweg spontane Fahrten anbieten. Das sei eine "passive" Nutzung der App, so der Sprecher. Eine Fahrt von Ulm nach Illertissen wurde am Dienstagnachmittag für 38 Euro und 10 Cent angeboten.

Nach Uber-Ankündigung sind Neu-Ulm Taxifahrer nicht erfreut

Bei lokalen Taxifahrern Unbehagen. Dimitrios Koutsoumbilias ist Vorsitzender der "Donau Taxen Neu-Ulm"-Genossenschaft. "Wir sind natürlich dagegen", antwortet der Chef. "Am Anfang locken sie Taxifahrer mit niedrigen Gebühren, aber nur so lange, bis sie den Markt beherrschen. Die sind unglaublich gierig".

Der 59-Jährige wisse das aus ähnlichen Erfahrungen. Denn in Ulm gibt es seit Längerem eine ähnliche Taxi-App namens "Free Now". "Sie begannen mit einer Vermittlungsgebühr von sieben Prozent und sind dann in wenigen Wochen auf 16 Prozent angestiegen", berichtet Koutsoumbilias. Ähnliches befürchtet er nun bei Uber. Deswegen verkündetet der Vorsitzende von 18 Taxiunternehmern: "Wir werden das ganz sicher nicht mitmachen."

Auf Nachfrage teilt Sprecher Mattutat mit: Uber garantiere "neuen Fahrern" in den "neuen Städten" eine Vermittlungsgebühr von fünf Prozent für ein Jahr. Das werde auch für die Betriebe in der Region Ulm gelten. Wie es danach weitergeht, könne er nicht sagen. Eine Erhöhung von bis zu 25 Prozent dürfte möglich sein. Dass es Gebühren von 25 Prozent in Deutschland bereits gibt, konnte Mattutat bestätigen.

Gut zu wissen: Uber ist – ähnlich wie der Online-Essenslieferdienst Lieferando – nur ein Vermittler. Im Gegensatz zu Staaten wie den USA dürfen in Deutschland jedoch nur lizenzierte Taxibetreibe und Chauffeurunternehmen, die sonst etwa im Hotel- und Flughafengewerbe tätig sind, teilnehmen. Das sind diese Partner, auf dessen Bewerbungen das Unternehmen hofft. Privatfahrten jeglicher Art sind ausgeschlossen. Wer sich zum Beispiel etwas dazuverdienen möchte, in dem er auf dem Weg zur Arbeit Fahrgäste mitnimmt, kann dies nicht tun.