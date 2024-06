Wie es mit der Gänstorbrücke weiter geht

Am Mittwoch haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit sich online über den Neubau der Verbindung von Ulm und Neu-Ulm zu informieren.

Gleich nach Schwörmontag beginnen die Bauarbeiten für den Ersatz der Gänstorbrücke. Im Vorfeld laden die Städte Ulm und Neu-Ulm Bürgerinnen und Bürger erneut zu einer Online-Infoveranstaltung ein.

Die Veranstaltung geht am Mittwoch, 26. Juni, von 19 bis etwa 21 Uhr. Die mit dem Brückenneubau befassten Fachleute aus beiden Stadtverwaltungen sowie die zuständigen Planer von Klähne-Bung, Thomas Klähne und Bastian Sweers, der Architekt Henry Ripke von KRP-Architektur und der zuständige Projektleiter der ausführenden Baufirma Wolff&Müller, Benedikt Jordan, werden die aktuellen Pläne zum Bauablauf vorstellen.

Ulm und Neu-Ulm informieren

Bürgerinnen und Bürger haben während der Veranstaltung die Möglichkeit, über eine Chatfunktion Fragen zu stellen und eigene Stellungnahmen abzugeben, die von der Moderation gebündelt und zur Beantwortung an die Fachleute weitergegeben werden. Antworten gibt es entweder direkt oder im Nachgang per E-Mail (vgv-vi@ulm.de). Über diesen Link können sich Interessierte am Mittwochabend einwählen: beteiligedich.ulm.de/veranstaltungen/bauablauf-gaenstorbruecke. (AZ)