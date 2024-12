Widerstandskraft in Krisenzeiten: Ulm/Neu-Ulmer Wirtschaft zeigt Stärke

Nach guten Nachrichten muss man gefühlt seit Jahren mit der Lupe suchen. Die Pandemie ist noch nicht ganz verdaut, der Angriffskrieg Russlands sorgt nicht nur für Not und Elend, sondern treibt die Preise in die Höhe und bringt aus vielerlei Gründen Demokratien in Bedrängnis. Und in den USA steht Donald Trump kurz davor, wieder der mächtigste Mann der Welt zu werden. Dem setzt Jörg Döring, der Leiter Unternehmerkunden Commerzbank Ulm, nun - aus regionaler Sicht - Positives entgegen.

Oliver Helmstädter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis