Neuer US-Generalkonsul stellt sich in Ulm vor

Im Rahmen seines Antrittsbesuchs, der pandemiebedingt erst jetzt stattfinden konnte, war der amerikanische Generalkonsul Norman Thatcher Scharpf am Dienstag Gast im Ulmer Rathaus.

Oberbürgermeister Gunter Czisch empfing den hochrangigen US-Diplomaten zu einem knapp einstündigen Gedankenaustausch, bei dem es neben dem persönlichen Kennenlernen auch um die Themen Ukrainekrieg, Flüchtlingssituation und Wirtschaftslage ging. "Es war hochinteressant, aus so berufenem Munde mehr über die amerikanische Sicht auf die Situation hier in Europa zu erfahren", sagte Czisch im Anschluss an das Treffen.

US-Generalkonsul ist zwei Tage rund um Ulm unterwegs

Generalkonsul Scharpf hob hervor: "Ich freue mich sehr über den Austausch mit Oberbürgermeister Gunter Czisch. Die engen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland - die auf unseren demokratischen Grundsätzen, wirtschaftlichen Partnerschaften und gemeinsamen Werten beruhen - sind heute wichtiger denn je." Der Generalkonsul ist zwei Tage in der Region unterwegs, wo er auch mit Vertretern und Vertreterinnen innovativer, transatlantischer Unternehmen sowie der jüdischen Gemeinde zu Gesprächen zusammengekommen ist.

Scharpf ist seit dem 6. August 2021 Generalkonsul im US-Generalkonsulat Frankfurt. Von August 2018 bis Dezember 2020 war er stellvertretender Leiter des Büros des US-Außenministers, leitete dessen Sekretariat und war für die Organisation der Auslandsreisen des Außenministers verantwortlich. Weitere berufliche Stationen im Auswärtigen Dienst waren Wien, Bratislava, Belgrad, Tallinn, Zagreb, Warschau und Sao Paulo. (AZ)