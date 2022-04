Ulm

19:00 Uhr

Ulmer Metzgerturm ist festgezurrt: Das steckt hinter dem neuen Kunstprojekt

Am Metzgerturm in Ulm hat Künstler Johannes Pfeiffer seine neue Installation angebracht.

Plus Wie Lichtstrahlen spannen sich dutzende Seile vom Metzgerturm hinunter zur Ulmer Stadtmauer. Der Künstler Johannes Pfeiffer ist dort gerade am Werk.

Von Franziska Wolfinger

Wer in den kommenden Tagen in Ulm an der Donau entlang spaziert, wird sie kaum übersehen können: die neue Installation des Künstlers Johannes Pfeiffer. Dutzende Seile sind fächerartig vom Metzgerturm zur gegenüberliegenden Stadtmauer gespannt. Welche Bedeutung hat dieses Kunstwerk?

