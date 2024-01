Neues Programm: Das bietet der Botanische Garten in Ulm

Von Schmetterlingsblütlern über Bohnen, Kichererbsen oder Linsen: Ab Frühjahr richtet die Grünlandschaft an Oberen Eselsberg ein buntes Programm aus.

Welche bedeutende Rolle die Schmetterlingsblütler in unserem Leben spielen, erfahren die Besucherinnen und Besucher im Botanischen Garten der Universität Ulm. Im Jahr 2024 stehen Bohnen, Kichererbsen oder Linsen im Mittelpunkt des Programms. Außerdem umfasst das Angebot Bestimmungs-, Mikroskopier- und Fotokurse sowie jahreszeitlich angepasste Führungen am Sonntag und die Botanische Mittagspause. Daneben gibt es Programmpunkte speziell für Kinder und Jugendliche.



Schmetterlingsblütler wie Kichererbse, Bohne oder Soja enthalten einerseits wertvolles Eiweiß, das wichtig ist für eine ausgewogene Ernährung. Die Schmetterlingsblütler verbessern auch den Boden durch Stickstofffixierung mithilfe von Knöllchenbakterien, wachsen in den Tropen zu imposanten Bäumen und Lianen heran und bilden die drittartenreichste Familie unter den Blütenpflanzen. Der Botanische Garten der Uni Ulm stellt diese vielseitige Pflanzenfamilie und ihre Bedeutung für den Menschen in den Mittelpunkt des Jahresprogramms. Von Bohne, Erdnuss und Mimose – fabelhafte Fabaceae? lautet der Titel der deutschlandweiten Woche der Botanischen Gärten (8. bis 16. Juni). In Ulm gibt dazu es eine Bestimmungsexkursion, eine Kinder-Entdecker-Rallye sowie eine Ausstellung inklusive Führung.

Das ist geboten in Botanischen Garten in Ulm

In der gleichen Woche laden der Botanische Garten und der Freundeskreis wie gewohnt zum Sommerfest (Sonntag, 16. Juni ab 14 Uhr). Am Freitag zuvor erklingt ein Konzert der Experimentellen Musik Ulm (EMU) im Apothekergarten (14. Juni, 20 Uhr, Eintritt frei). Gemeinsam veranstalten die Freunde des Botanischen Gartens, der Verein für Naturwissenschaft und Mathematik sowie der Garten am Sonntag, 6. Oktober (ab 14 Uhr) wieder den Bunten Herbst und zeigen herbstliche Vielfalt zum Staunen.

Speziell an Schulkinder richtet sich die Naturforscher-AG, die sich von Mai bis September regelmäßig trifft, um Arten und Lebensraumvielfalt kennenzulernen und praktische Arbeiten im Garten zu erleben (acht Termine 80 Euro).

Neu im Programm ist der Workshop Flaschengarten – kleines Ökosystem im Glas, bei dem die Teilnehmenden einen kleinen Garten in einem Gefäß gestalten und diesen mit nach Hause nehmen können (Samstag, 2. März, 27. April, 12. Oktober und 7. Dezember, jeweils 16 Uhr, 45 Euro).

Die beliebten Taschenlampen-Führungen in den Gewächshäusern im Winterhalbjahr werden ebenso wieder angeboten, wie die monatliche Botanische Mittagspause (donnerstags, 12:15 Uhr, Eintritt frei).

Geöffnet ist das Freigelände des Botanischen Gartens bis Ende Februar täglich von 9 bis 16.30 Uhr, ab März bis Mitte Oktober täglich von 9 bis 20 Uhr. Die Gewächshäuser können dienstags und donnerstags (13 bis 15 Uhr) besucht werden, außerdem im Winter jeden ersten Sonntag im Monat (14 bis 16 Uhr) sowie im Sommer jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro. (AZ)