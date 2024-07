Spektakulärer Fund: Schatzsucher findet mittelalterliche Münzen aus Ulm im Ries

Wer diese Münzen wohl einst versteckt oder verloren haben mag? Carsten Konze, ein Profi-Sondengänger aus Köln fand im Ries einen Schatz aus 14 Silbermünzen, deren Prägung ihre Herkunft aus Ulm und Konstanz im späten Mittelalter zeigt. Die älteste Münze wurde 1423 geprägt. Wie kamen die Silbermünzen damals in Ries?

Michael Wettengel, Leiter des Ulmer Hauses der Stadtgeschichte, hat eine Erklärung: Die freien Reichsstädte waren untereinander bestens vernetzt, erklärt er – und zu denen gehörten im Mittelalter sowohl Ulm, das bereits 1184 zur Freien Reichsstadt erhoben worden war, und Konstanz, das seine Steuern allerdings zur Hälfte an den Kaiser und zur Hälfte an den Bischof zahlte, als auch das im Ries gelegene Nördlingen, das 1215 Freie Reichsstadt wurde. Ein reger Handelsverkehr (und auch ein stetiger Austausch von Informationen) herrschte zwischen solchen Städten. Ein sehr wichtiger Handels- und Pilgerweg, der Jakobsweg Nürnberg, führte von Nürnberg über Rothenburg und Oettingen durch das Ries in die Münsterstadt Ulm, das eine wichtige Zwischenstation für die nach Santiago de Compostela reisenden Pilger war. Weiter ging der Weg dann über Konstanz und Einsiedeln in der Schweiz Richtung Frankreich und Spanien.

Wurde der Schatz vor Räubern versteckt?

Wettengel vermutet, dass jemand die Silbermünzen versteckt haben könnte, der einen Überfall befürchtet hatte. Diese damaligen Fernverbindungen waren nicht ausgebaut, sondern eher Hohlwege und Spuren, die auch durch dichte Wälder gingen. An diesen Wegen lagen Burgen und Klöster, aber auch Herbergen, und natürlich die Pfalzen und Höfe der reisenden Könige. Das Reisen war mit Fährnissen, mit Gefahren verbunden. Nicht umsonst steckt in den Wörtern „fahren“ und „Gefahr“ die gleiche Wurzel.

Icon Vergrößern Das sind die historischen Silbermünzen aus Ulm und Konstanz, die Schatzsucher Carsten Konze im Nördlinger Ries entdeckt hatte. Foto: Carsten Konze/dpa Icon Schließen Schließen Das sind die historischen Silbermünzen aus Ulm und Konstanz, die Schatzsucher Carsten Konze im Nördlinger Ries entdeckt hatte. Foto: Carsten Konze/dpa

Ulm war im 15. Jahrhundert auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Reichtums, erklärt Wettengel. Der Fernhandel mit Städten wie Venedig, Genf, Lyon, aber auch mit England blühte. Einzig Nürnberg hatte ein ähnlich großes Stadtgebiet wie Ulm. Dass ein Händler, aus dessen Besitz die gefundenen spätmittelalterlichen Silbermünzen stammen könnten, gerade Ulmer Münzen im Säckel hatte, verwundert Wettengel deshalb keineswegs. Die Münzen, die der Finder im Nördlinger Stadtmuseum abgab, befinden sich derzeit beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, von wo aus das Nördlinger Stadtmuseum Bescheid erhalte, wenn die Untersuchungen der Münzen abgeschlossen sind. Sechs der Münzen wurden in den Jahren ab 1423 in Ulm geprägt. Zwei dieser Ulmer Münzen sind große Silber-Schillinge, vier sind einseitig geprägte Pfennige, so Schatzsucher Carsten Konze.

Eine Anekdote zum Schwörmontag erzählt Wettengel zudem in diesem Netz der Freien Reichsstädte: Die beste Schilderung, wie man damals den Schwörtag beging, entstand durch eine Anfrage der Freien Reichsstadt, wie denn das mit dem Schwören ablaufe. Diese Antwort dürfte auf dem gleichen Weg zwischen Ulm und Nürnberg unterwegs gewesen sein wie die Münzen. Der Schwörtag war letztlich ein innerstädtischer Friedensvertrag und somit interessant auch für andere Städte. Am interessantesten aber an der Ulmer Antwort sei das, was man nicht nach Dinkelsbühl geschrieben habe, so Wettengel.