Wie eine Ulmer Firma mit neuer Technologie den Krebs im Körper enttarnt

Das Ulmer Start-Up NVision macht mit Quantenphysik den Krebs sichtbar. Die Geräte werden in Ulm in einem Neubau entwickelt. Der Betriebsleiter Julian Koch führte Sascha Binder, der Ulmer OB-Kandidat Martin Ansbacher und Martin Rivoir (von links) durch das Unternehmen.

Plus Die zweithäufigste Todesursache ist Krebs: Ein Start-up aus dem Ulmer Norden will als hoffnungsvoller Akteur dieser Zahlen verblüffende Technik entgegensetzen.

Von Oliver Helmstädter

Die Ziele des Ulmer Unternehmens unter der Leitung von Sella Schwartz und Ilai Brosh wachsen noch weiter in den Himmel als die allgegenwärtigen Bauunternehmen im Ulmer Norden Beton gießen können. Im "Millionenmarkt" agiert das junge Unternehmen NVision schon, nun so drückt es Julian Koch, "Head of Operations", also in etwa der Betriebsleiter, aus. Jetzt gehe es darum, den "Milliardenmarkt" zu erobern. Mit einer Methode, den Krebs besser sichtbar zu machen.

Die Ulmer Projektentwicklungsgesellschaft PEG baute dieses "WP2! genannte Gebäude in der Wolfgang-Paul-Straße 2 im Ulmer Science Park. Das Ulmer Start-Up NVision macht mit Quantenphysik den Krebs sichtbar. Die Geräte werden in Ulm in einem Neubau entwickelt. Foto: Oliver Helmstädter

Erst vor wenigen Wochen zog das vor sieben Jahren gegründete "Spinn-Off" der Uni Ulm aus der Bildungseinrichtung in einen Neubau im Science Park III um. Im Gegensatz zu anderen jungen Firmen, die sich erst langsam entwickeln müssen, stehen bei NVision und einer fertigen Erfindung die Großkonzerne schon Schlange. Nicht mehr und nicht weniger als eine Revolution steht in den Startlöchern: Ein Upgrade für Magnetresonanztomografen (MRT), im Volksmund oft Röhre genannt, samt speziellem Kontrastmittel. Der Vorteil zu bekannten MRT: NVision ermögliche eine Echtzeit-Visualisierung von Stoffwechselprozessen auf zellulärer Ebene, die dem Fortschreiten von Krebs zugrunde liegen.

