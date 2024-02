Obdachloser bespuckt Mann am Karlsplatz und schlägt ihn

Warum, weiß die Polizei bisher nicht. Ein Obdachloser streitet sich in Ulm mit einem anderen Mann. Der geht auf die Toilette, danach schlägt er ihm ins Gesicht.

Am Ulmer Karlsplatz kam es vergangenen Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 46-Jähriger erst bespuckt und dann geschlagen wurde. Wie die Polizei Ulm mitteilt, stand der 46-Jährige kurz vor 19 Uhr am Karlsplatz in der Nähe einer öffentlichen Toilette. Dort muss es zu einem Streit mit einem 40-jährigen Obdachlosen gekommen sein. Der Obdachlose soll ihn dabei bespuckt haben. Daraufhin ging der 46-Jährige die Toilette. Als er wieder herauskam, soll ihm der Obdachlose mit den Fäusten mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Die Polizei wurde eingeschaltet und ermittelt nun, wie es zu dem Streit und dem Angriff kam. Vermutlich war Alkohol im Spiel. (AZ)