Polizei findet Drogen in einer Ulmer WG

Drei unterschiedliche Drogenarten fand die Ulmer Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Ulm.

Am Mittwoch fand die Polizei in einer Ulmer Wohnung Rauschgift. Das hatte einen langen Vorlauf: Seit geraumer Zeit ermittelte die Kriminalpolizei Ulm nach eigenen Angaben gegen den 23-Jährigen, weil der im Verdacht stand, mit Rauschgift zu handeln. Am Mittwoch früh standen die Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnungstür des Ulmers: das Ergebnis 400 Gramm Marihuana, 29 Gramm Amphetamin und knapp vier Gramm Kokain. Zudem fanden die Ermittler über 900 Euro mutmaßliches Dealergeld.

In der Wohnung entdeckte die Polizei in einem weiteren Zimmer, das von einem anderen 23-Jährigen bewohnt wurde, etwa 280 Gramm Marihuana. Auch dieses Rauschgift wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)