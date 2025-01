Polizei stoppt Lkw: Teddybären, Kaffeemaschine, Laptop und Wimpel versperren Sicht

Die Polizei hat am Donnerstag einen Lkw in Ulm-Lehr gestoppt. Der 32-jährige Fahrer sei mit wenig Sicht und vielen Mängeln in unterwegs gewesen, heißt es.

Gegen 11 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Laupheim den Laster. Der war nach Polizeiangaben aus der Türkei kommend in Richtung Belgien unterwegs. Bei der Überprüfung sei festgestellt worden, dass der Fahrer kaum aus seinem Fahrzeug sah. Die Sicht durch die Windschutzscheibe sei durch zwei Teddybären, einer Kaffeemaschine, einem Laptop sowie einem Fußballwimpel stark eingeschränkt gewesen.

Am Fahrzeug machten die Polizeibeamten neben einer unzureichend gesicherten Ladung auch erhebliche technische Mängel aus. Ein Gutachter sei deshalb angerückt, der Mängel an der Bremsanlage der Zugmaschine sowie Schäden an der Federung des Aufliegers bestätigt habe. Dem türkischen Trucker sei die Weiterfahrt untersagt worden. Er musste zudem eine Sicherheitsleistung von 1200 Euro bezahlen. (AZ)