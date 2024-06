Polizei Ulm gedenkt ermordetem Polizisten

Das Polizeipräsidium Ulm hat am Freitagmittag bei der landesweiten Gedenkminute für den vergangene Woche in Mannheim erstochenen Polizisten Rouven Laur teilgenommen.

Rund 300 Polizisten versammelten sich auf dem Ulmer Münsterplatz, rings um den Platz eine ähnlich hohe Anzahl an Passanten, von denen manche erst nach dem Anlass fragten. Die Polizisten nahmen Aufstellung unter dem höchsten Kirchturm der Welt. Vorne flankiert durch Diensthundeführer mit ihren Hunden, hinten eine Auswahl der verschiedensten Einsatzfahrzeuge. Der katholische Landespolizeidekan Hubert Liebhardt richtete einige Worte an die versammelten Polizisten. Nach Glockengeläut des Münsters nahmen die Polizisten um 11.34 Uhr ihre Dienstmützen zum Gedenken an ihren Kollegen ab.

Der 29-jährige Rouven Laur wurde genau eine Woche zuvor durch Messerstiche so schwer verletzt, dass er daran am Dienstag in einem Krankenhaus starb.

Auch in Neu-Ulm gedachten rund 50 Polizisten vor dem Dienstgebäude mit einer Schweigeminute.