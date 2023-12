Polizei warnt vor tödlichen Folgen: Was beim Silvester-Feuerwerk zu beachten ist

Im Ulm brannte letztes Jahr eine Holzterrasse, wohl wegen eines Feuerwerkskörpers. Diese Tipps gibt die Ulmer Polizei für einen sicheres Silvester.

Vergangenes Silvester hatte es aus der Ulmer Einsatzzentrale geheißen, es dass es mehrere Brände gegeben habe – wohl durch Feuerwerkskörper ausgelöst. So brannte beispielsweise in der Ulmer Ziegelgasse gegen 2.30 Uhr ein Holzterrasse. Laut Polizei entstand damals ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Um derartige Ereignisse bei den Feierlichkeiten ins neue Jahr 2024 zu vermeiden, hat die Polizei nun Tipps für ein sicheres Silvester herausgegeben. Gewarnt wird auch vor tödlichen Folgen beim falschen Umgang mit Feuerwerkskörpern.





Silvester, das ist der Tag der Vorfreude auf das Neue Jahr. Diese Freude ist gepaart mit vielen Veranstaltungen und Festen - im kleinen wie im großen Kreis. Gegen Mitternacht kommen dazu in Städten und Kommunen an zentralen Punkten die Menschen zusammen, um gemeinsam zu feiern. Und zu böllern. Das kann ungefährlich bleiben, wenn der Umgang mit Böllern verantwortungsvoll erfolgt. Doch das ist nicht immer der Fall.

Polizei erstellt Sicherheitskonzepte für Silvester: Auch für Regeln gelten bestimmte Regeln

Um das Feiern möglichst sicher zu ermöglichen, haben viele Kommunen zusammen mit der Polizei Sicherheitskonzepte erstellt. Ein Teil jener Konzepte können Verfügungen sein, wo etwa das Böllern nicht gestattet ist. Die Polizei hat nach eigenen Angaben viele zusätzliche Beamte im Einsatz, um darüber hinaus für Sicherheit zu sorgen. Auch das sei Teil der Konzepte, heißt es. Die Behörden wollen demnach den Menschen ein unbeschwertes Feiern ermöglichen und diejenigen, die andere gefährden oder belästigen rechtzeitig in die Schranken weisen. Auch für Ulm gelten bestimmte Regeln.

Ein Informationsblatt der Polizei klärt auf, was beim Umgang mit Silvesterfeuerwerk zu beachten ist. Es ist in den Sprachen Englisch, Französisch und Arabisch erhältlich. Darin warnt die Polizei etwa vor illegalen, selbstgebastelten Böllern und mahnt, einfachste Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, wie etwa ausreichend Abstand zu Umstehenden zu halten.

Polizei Ulm: In Deutschland zugelassene Böller gelten als sicher

Das Informationsblatt der Polizei erläutert, wo Käufer in Deutschland zugelassene Böller erwerben und woran sie diese erkennen können. Denn in Deutschland zugelassene Böller sind - sofern die Gebrauchsanleitung beachtet wird - sicher. Zudem erhalten Feiernde wichtige Tipps zum sicheren Abbrennen von Knallern und erfahren, wo das Zünden von Feuerwerkskörpern nicht erlaubt ist.

Ausdrücklich wird in dem Informationsblatt davor gewarnt, Silvesterknaller aus dem Ausland zu kaufen. Diese seien möglicherweise ungeprüft und damit in Deutschland nicht nur verboten, sondern unter Umständen sogar lebensgefährlich, so die Polizei. Und weiter: "Auch das selber Basteln von Böllern ist nicht nur strafbar, "sondern ebenfalls lebensgefährlich! Sachbeschädigungen, aber auch schwerwiegende Verletzungen bis hin zum Tod können die Folge sein. Zudem droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren." Die Polizei gibt es zum sicheren Nutzen von Feuerwerkskörpern daher folgende Tipps: