Ulm: Ponte zu Gast beim Kunstverein: Erstklassige Genüsse zwischen Gemälden

Ulm

Ponte zu Gast beim Kunstverein: Erstklassige Genüsse zwischen Gemälden

Das Ponte Kammermusikfestival bescherte seinem Publikum zum Festivalabschluss nochmal besondere musikalische Momente. So war das Konzert im Schuhhaussaal.
Von Florian L. Arnold
    Vorzüglicher Konzertabend im Kunstverein Ulm - hierdie "Zwei Gesänge" von Johannes Brahms mit Martin Moriarty (Viola), Janis Pfeifer am Flügel und Countertenor Jan Jerlitschka.
    Vorzüglicher Konzertabend im Kunstverein Ulm - hierdie "Zwei Gesänge" von Johannes Brahms mit Martin Moriarty (Viola), Janis Pfeifer am Flügel und Countertenor Jan Jerlitschka. Foto: Florian L. Arnold

    Der Kunstverein als Konzertsaal – das funktioniert schon seit längerem vorzüglich. Die hohe akustische Qualität des Raums konnten Musikbegeisterte schon vor zwei Wochen beim Konzert des Sol Jang Jazztrios genießen. Nun war das Ponte Musikfestival zu Gast mit einem eindrucksvollen Kammermusikabend. Schnittke, Brahms, Fauré und Schostakowitsch standen auf dem Programm. Wie gut das zusammenpasst, war anfangs nicht zu ahnen.

