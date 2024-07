Protestbanner gehisst: Polizei holt Klimaaktivisten mit SEK vom Ulmer Münster

Vor einer Woche wollten Klimaaktivisten am höchsten Kirchturm der Welt ein Banner anbringen. Damals sickerte die Aktion durch. Jetzt starteten sie einen neuen Versuch.

Klimaaktivisten haben am Ulmer Münster ein großes Protestbanner mit der Aufschrift "Wäre Jesus Klimaaktivist?" aufgehängt. "Es war uns wichtig, die Frage 'Wäre Jesus Klimaaktivist?' weit oben und gut sichtbar zu platzieren, um für christliche Werte in der europäischen Klimapolitik zu werben", sagte Samuel Bosch, 21, ein Sprecher der Gruppe von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten laut einer Mitteilung.

Die Polizei teilte mit, auch die Feuerwehr sei im Einsatz, Spezialkräfte seien angefordert. Das SEK ist inzwischen eingetroffen. Es war geprüft worden, wie die Menschen heruntergeholt werden können. Zum Einsatz kommt nun eine größere Hebebühne. Mindestens eine Person wurde bereits heruntergeholt. Es handelt sich dabei um Samuel Bosch. Er wurde sofort aufs Polizeirevier gebracht. Die Staatsanwaltschaft habe Gewahrsam für mehrere an der Aktion beteiligte Personen angeordnet.

Klimaaktivisten haben ein großes Banner am Ulmer Münster entrollt - darauf stand: "Wäre Jesus Klimaaktivist?" Foto: Oliver Helmstädter

Klimaaktivisten vom Ulmer Münster kletterten auch auf die Schilderbrücke an der Adenauerbrücke

Drei oder vier Personen befinden sich demnach auf dem Ulmer Münster in einer Höhe von etwa 70 Metern. Wie viele genau konnte die Polizei zunächst nicht gesichert sagen. Es soll sich um dieselben Menschen handeln, die im Juli 2023 auf die Schilderbrücke an der Adenauerbrücke geklettert waren und sich dafür vor Gericht verantworten mussten.

"Wäre Jesus Klimaaktivist?" steht auf dem Protestbanner am Ulmer Münster. Foto: Oliver Helmstädter

Das Banner ist nach Angaben der Klimaaktivisten 100 Quadratmeter groß und hängt laut Polizei an der Front des Ulmer Münsters - der Kirche mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Unterhalb der Aufschrift zeigt das Banner auch eine Illustration einer Bibelstelle, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Der Sprecher sagte, Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten aus Süddeutschland hätten sich für diese Aktion zusammen getan. Gestartet sei die Aktion am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr.

Ist die Aktion vom Versammlungsgesetz gedeckt? Foto: Oliver Helmstädter

Vor einer Woche wurde geplante Aktion am Ulmer Münster noch verhindert

Bereits vor einer Woche hatten die Klimaaktivisten geplant, das Banner am Ulmer Münster aufzuhängen. Damals hatte jedoch die Polizei die Aktion nach eigenen Angaben nach einem anonymen Hinweis verhindert.

Lesen Sie dazu auch

Polizei und Rettungskräfte haben sich auf dem Münsterplatz positioniert. Foto: Oliver Helmstädter

Münsterdekan Torsten Krannich ist ebenfalls vor Ort. Er ist sauer und hält die Aktion für Schwachsinn. Krannich habe den Aktivisten ein Gespräch angeboten, das aber hätten sie abgelehnt. Der Dekan habe den Aktivisten die Möglichkeit geben wollen, ihr Banner anders zu platzieren. Er sagt, die Menschen seien davon überzeugt, dass die Welt untergeht. Daher seien aus deren Sicht alle Mittel erlaubt, darauf aufmerksam zu machen. Krannich hält sie für verbohrt. Mit ihrer Aktion würden sie nun nicht nur sich selbst, sondern auch Einsatzkräfte und ein historisches Bauwerk gefährden, so der Münsterdekan.

Mit genau 161,53 Metern hat das Münster in Ulm den höchsten Kirchturm der Welt. Der Grundstein für das Münster, das auch als größte evangelische Kirche Deutschlands gilt, wurde im Jahr 1377 gelegt. (mit dpa)