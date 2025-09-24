Proteste vor Elbit-Standort: Die Polizei zieht Bilanz und spricht von zahlreichen Straftaten

An allen Tagen waren Polizisten im unteren dreistelligen Bereich im Einsatz: Mehrere Polizeipräsidien unterstützten die Ulmer Kräfte bei der Begleitung des Protestcamps vor dem Bürogebäude der Rüstungsfirma Elbit in Ulm. Jetzt zieht die Polizei Bilanz.

Das Protestcamp in der Heidenheimer Straße dauerte vom 17. bis 21. September. Am Montag dieser Woche wurde es abgebaut. Es kam zu „zahlreichen Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten“, erklärt die Polizei. Noch seien die Ermittlungen nicht abgeschlossen, daher könne noch keine endgültige Zahl genannt werden.

Am vergangenen Donnerstagabend hätten einige Versammlungsteilnehmer versucht, zu einer Personenkontrolle vor dem Gebäude in der Heidenheimer Straße zu gelangen, um sich mit den Personen dort zu solidarisieren. „Hierbei kam es zu Beleidigungen und zum Widerstand“, heißt es. Eine eingesetzte Polizeibeamtin wurde demnach durch einen Ellenbogenschlag leicht verletzt. Die Polizei setzte daraufhin einfache körperliche Gewalt und Pfefferspray ein. Hintergrund der Personenkontrolle waren vorausgegangene strafbare Handlungen.

Proteste vor dem Ulmer Gefängnis

Am Freitag haben sich nach Schätzungen der Polizei etwa 100 Menschen zu einer Spontankundgebung an der JVA Ulm am Frauengraben getroffen. Die Versammlungsbehörde entschied, dass diese nicht angemeldete Versammlung durch die Polizei aufzulösen ist. Gegen die Versammlungsleiterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Am Samstagvormittag setzte die Polizei nach Entscheidung durch die Versammlungsbehörde die Auflösung einer ebenfalls nicht

angemeldeten Versammlung auf dem Münsterplatz durch. Hier hatten zwei Personen die Fahnenmasten vor dem Münster erklommen und ein Banner aufgehängt. Beide Kletterer erhielten hierbei einen Platzverweis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen der Auflösung kam es durch einen mutmaßlichen Teilnehmer der Versammlung zu einer Beleidigung gegen einen Polizisten. Zudem wurde ein Versammlungsteilnehmer durch eine andere Person beleidigt.

Am Nachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, fand dann ein angemeldeter Aufzug vom Ulmer Münsterplatz durch die Ulmer Innenstadt zum Protestcamp statt. Am Aufzug nahmen nach Schätzungen der Polizei bis zu 900 Personen teil. Während des Aufzugs wurden durch zwei Personen pyrotechnische Gegenstände gezündet. Zudem waren mehrere Personen vermummt. Die Polizei hat auch hier Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen der Protestmaßnahmen wurden gegen mehrere Personen Platzverweise ausgesprochen.

Ärger um pro-palästinensische Parole

Die Kampagne „Shut Elbit Down Deutschland“, die das Protestcamp leitete, spricht von 150 Teilnehmern. Zudem hätten auch Anwohner an angebotenen Workshops teilgenommen. Ärger habe es um die Parole „From the river to the sea, Palestine will be free“ gegeben, die untersagt wurde. Die Versammlungsbehörde der Stadt Ulm habe gedroht, das Camp aufzulösen, nachdem der Spruch gerufen wurde. „Wir weisen darauf hin, wie es verschiedene Gerichte in Deutschland auch schon festgestellt haben, dass dieser Spruch nicht eindeutig der Hamas zuzuschreiben ist und in unserem Verständnis ein Leben mit gleichen Rechten für alle zwischen Jordan und Mittelmeer fordert“, erklärt die Gruppe.

Am vergangenen Donnerstag seien fünf Personen teilweise mehrere Stunden von der Polizei festgehalten worden. „Shut Elbit Down“ spricht von „unverhältnismäßiger Gewalt“. Sie erwähnt unter anderem Schmerzgriffe, außerdem musste eine Teilnehmerin wegen des Pfeffersprayeinsatzes wohl ins Krankenhaus gehen.