Prozess um brutalen E-Scooter-Raub beginnt

Am Ulmer Landgericht beginnt am Schwörmontag der Prozess gegen einen 24-jährigen und einen 23-jährigen Angeklagten. Sie sollen Ende Dezember 2023 in Ulm einem damals 35-Jährigen unter Einsatz einer abgebrochenen Glasflasche brutal einen E-Scooter entrissen haben.

Der 24-jährige Angeklagte soll das Opfer zunächst angerempelt und sodann mit einer abgebrochenen Flasche auf diesen eingestochen haben. Der 23-jährige Angeklagte soll daraufhin den verletzten 35-Jährigen festgehalten haben – er erlitt eine Schnittwunde am Unterarm und am Finger – , während sein Komplize dem 35-Jährigen den E-Scooter entrissen haben soll. Anschließend sollen die beiden Angeklagten mit dem E-Scooter geflüchtet sein.

Rechtlich wird den Angeklagten besonders schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.