Radfahrerinnen stoßen an Unterführung zusammen

Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen ist es am Montag in der Ulmer Innenstadt gekommen. Er ereignete sich kurz vor 8 Uhr an der Unterführung Zinglerstraße im Bereich Adolph-Kolping-Platz.

Laut Ulmer Polizei wird eine 53-Jährige bei dem Unfall verletzt

Dort kamen sich die beiden Radlerinnen im Alter von 26 und 53 Jahren entgegen und kollidierten mit ihren Rädern. Bei dem Unfall verletzte sich die 53-Jährige leicht. Laut Polizei Ulm wurde sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)