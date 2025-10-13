Rund 1800 Erstsemester starten ihr Studium an der Uni Ulm

An der Uni Ulm starten zum Wintersemester 2025/26 rund 1800 junge Menschen ihr Studium. Darunter sind über 900 klassische Erstsemester, die ein grundständiges Studium beginnen. Dazu kommen fast 900 Neueinschreiberinnen, die bereits immatrikuliert waren und nun ihr Studium in Ulm fortsetzen oder das Fach gewechselt haben. Zu Vorlesungsbeginn des Wintersemesters sind insgesamt fast 10.000 Studenten an der Uni Ulm immatrikuliert, teilt die Universität mit.

Die meisten neuen Studenten haben sich in den Fächern Humanmedizin, Psychologie sowie Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. 530 Personen streben einen Master-Abschluss an. (AZ)