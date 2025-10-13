Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Ulm: Rund 1800 Erstsemester starten ihr Studium an der Uni Ulm

Ulm

Rund 1800 Erstsemester starten ihr Studium an der Uni Ulm

Zum Beginn des Wintersemesters wurden die Neulinge begrüßt. Insgesamt sind fast 10.000 Studenten an der Universität eingeschrieben.
    • |
    • |
    • |
    Die Erstis wurden zum Wintersemester 2025/26 offiziell an der Uni Ulm begrüßt.
    Die Erstis wurden zum Wintersemester 2025/26 offiziell an der Uni Ulm begrüßt. Foto: Elvira Eberhardt/Uni Ulm

    An der Uni Ulm starten zum Wintersemester 2025/26 rund 1800 junge Menschen ihr Studium. Darunter sind über 900 klassische Erstsemester, die ein grundständiges Studium beginnen. Dazu kommen fast 900 Neueinschreiberinnen, die bereits immatrikuliert waren und nun ihr Studium in Ulm fortsetzen oder das Fach gewechselt haben. Zu Vorlesungsbeginn des Wintersemesters sind insgesamt fast 10.000 Studenten an der Uni Ulm immatrikuliert, teilt die Universität mit.

    Die meisten neuen Studenten haben sich in den Fächern Humanmedizin, Psychologie sowie Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. 530 Personen streben einen Master-Abschluss an. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden