Salami und Energie-Drink gestohlen: Polizei nimmt Ladendieb in Gewahrsam

Die Polizei hat am Montag in Ulm einen 31-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann soll zuvor in einem Supermarkt im Haslacher Weg versucht haben Lebensmittel zu stehlen. Ein Zeuge habe ihn dabei gegen 18.15 Uhr beobachtet, heißt es im Polizeibericht. Der Mann soll einen Energie-Drink und eine Packung Salami in seine Jackentasche gepackt und den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Weil sich der Mann gegenüber den Mitarbeitern nicht ausweisen konnte und stark betrunken war, verständigten diese die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

