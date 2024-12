120 Jahre alter Kanal kaputt: In der Blaubeurer Straße in Ulm wird's eng

Ein aus dem Jahr 1905 stammender Betonkanal auf Höhe der Einfahrt zu Kaufland in der Blaubeurer Straße muss kurzfristig saniert werden. Während der Bauarbeiten vom 7. bis 24. Januar (Rückbau der Verkehrsinseln und Kanalsanierung) wird der Verkehr in der Blaubeurer Straße in beiden Richtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Was den Einkauf stören wird: Ab Montag, 13. Januar, ist das Kaufland-Parkhaus von der Blaubeurer Straße aus nicht erreichbar. Die Bushaltestelle „Beim B‘scheid“ wird ein Stück in Richtung Blaubeurer Tor verlegt. Die Zufahrt zu Kaufland erfolgt in dieser Zeit über die Straßen Beim B’scheid und Obere Bleiche. Eine Ausfahrt aus dem Parkhaus in die Blaubeurer Straße ist nur in Fahrtrichtung Blaubeurer Ring möglich. .

Icon Vergrößern Während der Bauarbeiten vom 7. bis 24. Januar 2025 (Rückbau der Verkehrsinseln und Kanalsanierung) wird der Verkehr in der Blaubeurer Straße in beiden Richtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Foto: Grafik Stadt Ulm Icon Schließen Schließen Während der Bauarbeiten vom 7. bis 24. Januar 2025 (Rückbau der Verkehrsinseln und Kanalsanierung) wird der Verkehr in der Blaubeurer Straße in beiden Richtungen einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Foto: Grafik Stadt Ulm

Direkt nach Dreikönig werden die beiden Mittelinseln in der Blaubeurer Straße vor dem Kaufland abgebaut. Die Baustellen bleiben Ulms Einkaufsstraße erhalten: Ab Mitte 2025 sollen auch die angrenzenden Kanalabschnitte saniert werden, ebenfalls in offener Bauweise.

Entdeckt wurde der kaputte Kanal bei einer Kamera-Untersuchung durch die Entsorgungsbetriebe. Der etwa zehn Meter lange, über 100 Jahre alte Kanalabschnitt ist in keinem guten baulichen Zustand und muss deshalb repariert werden. (AZ)