Ulm

11:22 Uhr

Satter Indierock mit den Welshly Arms im Ulmer Zelt

Plus Endlich scheint die Sonne über dem Ulmer Zelt. Am Freitag waren Konzert und Biergarten voll. Welshly Arms begeisterten mit ihren Hits "Legendary" sowie "Sanctuary".

Von Franziska Wolfinger

Sie sind gekommen, um Musik zu machen. Ohne langes Vorgeplänkel betraten Welshly Arms am Freitagabend die Bühne im Ulmer Zelt und sofort wurde es laut. Welshly Arms geben auf der Bühne Vollgas. Wer mitreißende tanzbare Rockmusik wollte, wurde nicht enttäuscht.

Mit "Legendary" landete die Band Welshly Arms ihren bislang größten Hit

Die Band gründete sich 2013 in Cleveland, Ohio. Die Indierocker landeten ihren bislang größten Hit mit "Legendary", den sie sich im Zelt für das große Finale aufgespart haben. Einige Film- und Fernsehmacher haben sich schon an den Hits der Band bedient, darunter auch Quentin Tarantino für seinen Streifen "The Hateful Eight".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen