Schimmel und Schäden am Ulmer Münster: Eine KI soll den Verfall aufhalten

Klimawandel und Alter machen historischen Gebäuden zu schaffen. Auch im Ulmer Münster bröckelt und schimmelt es. Eine KI soll dem Gebäude nun helfen.

Sie sind etwa so groß wie ein Brillenetui und sollen das Ulmer Münster quasi zum Sprechen bringen: Datenlogger. Die Geräte erfassen Umweltparameter wie etwa Temperatur oder Feuchte, die Messdaten können per Computer analysiert werden. Verbunden mit einer KI sollen die Geräte nun helfen im Kampf gegen bröckelnden Putz, Schimmel und Risse in der Kirche. Denn das Münster ist das Wahrzeichen der Stadt und hat mit 161,53 Metern den höchsten Kirchturm der Welt - und es leidet unter seinem Alter und dem Klimawandel.

"Wenn ich 650 Jahre alt wäre, sähe ich auch nicht mehr so gut aus", sagt Dekan Torsten Krannich. Nicht nur das Alter macht es dem Gebäude schwer. Klimatische Veränderungen mit sehr langen Trockenphasen, Starkregen und Sturm seien auch ein großes Thema. Bemerkbar mache sich das unter anderem durch Verwitterung am Turm. Das Gestein in den Höhen werde im Sommer 80 bis 90 Grad warm, sagt Krannich. Früher sei das ein bis zwei Wochen im Sommer so gewesen. Inzwischen seien es zwei bis drei Monate. "Das ist brutal", sagt der Dekan.

Risse und damit Schäden am Gebäude des Ulmer Münster. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

Ulmer Münster hat mit vielen Problemen zu kämpfen

Das Münster kämpft mit vielen Problemen. Bröckelnder Putz ist eines davon. "Das könnte ziemlich gefährlich werden, wenn Sie plötzlich 500 Gramm Putz aus 42 Metern Höhe auf den Kopf bekommen", sagt Krannich. Damit das nicht passiert, ist derzeit ein Teil des Innenraums gesperrt: Der Putz über einem ganzen Bogen liegt Münsterbaumeisterin Heidi Vormann zufolge hohl. Irgendwann werde er herunterkommen, man wisse nicht wann. "Man muss keine Angst haben, dass man im Münster erschlagen wird", betont Krannich aber.

Das Ulmer Münster kämpft mit bröckelndem Putz, Schimmel, Rissen und dem Klimawandel. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

Altar, Schmuckbänke im Chor und Gemälde kämpfen laut Vormann mit Schimmel. "Das ist nicht Hermelin", sagt sie und zeigt auf ein Gemälde, auf dem ein auch Mantel abgebildet ist. "Das ist Schimmel." Die Zahl der Besucher habe ebenso Auswirkungen auf die Feuchtigkeit. "Wir wollen die Besucher nicht beschränken", betont Vormann. "Trotzdem kann es darauf hinauslaufen." Wie groß der Einfluss vieler Besucher tatsächlich ist, werde sich erst noch zeigen, und auch dann gebe es verschiedene Möglichkeiten, meint sie. Vor manchen historischen Gebäuden laufen Besucher demnach etwa durch ein Gebläse, bevor sie ins Innere gehen. So würden sie praktisch getrocknet und trügen weniger Feuchtigkeit ein.

Bisher konnte am Ulmer Münster nur auf Schäden reagiert werden - das soll sich ändern

Bisher konnten die Erhalter des Münsters nur auf Schäden reagieren. Das soll sich jetzt ändern. Mit dem neuen Projekt, den Datenloggern und ihrer Auswertung, sollen Probleme im Idealfall behoben werden können, bevor sie entstehen. Gut 50 Datenlogger werden dafür an verschiedenen Stellen im Münster ausgelegt oder angebracht. Die ersten laufen nun testweise. Sie erfassen alle 15 Minuten etwa Feuchtigkeit, Licht und Temperatur, erklärt Projektleiter Thomas Löther vom Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen Anhalt (IDK).

Ganz neu ist die Idee nicht. Die ersten Logger gab es laut Münsterbaumeisterin schon 2013. "Man hat eine Menge Daten gesammelt, aber nichts damit gemacht", sagt sie. Bei Schäden konnte man mit den Daten in die Vergangenheit blicken und sehen, ob ein bestimmtes Wetterereignis die Veränderung im Münster ausgelöst habe.

Heidi Vormann, die Baumeisterin des Ulmer Münsters, hält im Zuge der Verbauung von künstlicher Intelligenz (KI) im Ulmer Münster ein abgefallenes Putzstück in der Hand. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

Jeder der geplanten 50 Messpunkte, die im ganzen Münster und auf verschiedenen Höhen angebracht werden sollen, sendet Messdaten an ein Gateway und darüber direkt ins Büro des IDK. "Die KI arbeitet im Hintergrund", sagt Löther. Sie gleiche Daten im Münster mit denen außerhalb ab. Dabei gehe es etwa um Windgeschwindigkeiten, Regen, Grundwasserspiegel oder Temperaturentwicklung.

KI im Ulmer Münster: Was die neue Technik bringen soll

"Das Münster hängt ein paar Tage hinterher, wenn es draußen warm wird", schildert Löther. Die KI soll errechnen, wie sich bestimmte Orte und bestimmte Oberflächen dadurch verändern. So lasse sich idealerweise voraussagen, wie das Raumklima im Münster eine Woche später wahrscheinlich sein werde. Die KI errechnet Löther zufolge, wie lange es dauert, bis das Außenklima für eine Veränderung im Münster sorgt. So könne man sehen, wenn ein bestimmtes Wetterprofil etwa eine bestimmte Reaktion im Gebäude auslöse. Dadurch lasse sich ermitteln, was das Münster gerade brauche, zum Beispiel, wann der ideale Zeitpunkt zum Lüften sei. Mit ersten Handlungsempfehlungen rechnet der Projektleiter in etwa einem halben Jahr.

Ein Vermessungsgerät und die Daten Künstlicher Intelligenz (KI), die via Smartphone mit der App endiio überprüft werden können, aufgenommen im Ulmer Münster. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

Die Anschubfinanzierung für das Projekt übernimmt Krannich zufolge die Münsterbauhütte. Aktuell sei man bei Kosten von rund 250.000 Euro, sagt er. "Das kann aber in die Millionen gehen." Involviert sind zahlreiche Stellen von Kirche, Bauhütte, Denkmalpflege und Firmen. Laut Krannich und Vormann ist das Projekt für den weiteren Erhalt des Münsters nötig. Durch den Klimawandel spitze sich die Lage zu, sagt Vormann.

Wie sich der Klimawandel auf historische Gebäude auswirkt

"Da kommt was auf uns zu", sagt auch Patricia Alberth, Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. "Insgesamt hat das Bewusstsein für Risiken, die aus dem Klimawandel erwachsen, bei den Schlössern und Gärten in den vergangenen zehn Jahren spürbar zugenommen – nicht zuletzt aufgrund konkreter Schäden." Raumklima und Kunstobjekte müssten stärker kontrolliert werden, erklärt sie. "Das Extremklima führt neben schnellerer Materialermüdung zu Trockenrissen nicht nur am Monument, sondern auch bei mobilem Kunstgut."

Ein Vermessungsgerät das im Zusammenspiel mit Künstlicher Intelligenz (KI) im Ulmer Münster verbaut wird, liegt auf einem Tisch. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

Vor allem bei Holzobjekten macht sich der Klimawandel bemerkbar. "Es treten Trocknungsrisse in Holzmöbeln auf und es breiten sich neue Schädlinge aus, die vorher hier nicht beheimatet waren." Ausgetrocknete Böden können zu Rissen in den Gebäuden und zu statischen Problemen führen. Hinzukomme, dass in einigen historischen Gebäuden nicht einfach gelüftet werden könne, weil so Schädlinge und Staub hineingerieten. Mit Blick auf Extremwettereignisse sagt Alberth: "Notfallorganisation spielt eine immer stärkere Rolle." Sie hofft, dass die historischen Gebäude erhalten werden können. "Aber es wird aufwendiger."

Von dem Projekt im Ulmer Münster erhoffen sich Dekan Krannich und Baumeisterin Vormann auch Einsparungen. "Das ist eine siebenstellige Summe, die da Jahr für Jahr investiert wird, um das Münster zu erhalten", sagt Krannich. Jetzt will man etwas tun, idealerweise bevor die Schäden da sind, sagt Vormann. "Aber erst mal braucht es Ergebnisse." (dpa)