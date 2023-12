Schüsse auf Ausländerbehörde am Landratsamt: Das ist bekannt

Auf die Ausländerbehörde im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm wurde geschossen. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich bedeckt. Das ist bekannt.

Auf Räumlichkeiten der Ausländerbehörde im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm ist geschossen worden. Zwei Einschusslöcher an einer Fensterscheibe sind deutlich sichtbar. Spezialisten des Landeskriminalamtes ( LKA) und der Ulmer Polizei sicherten Spuren. Das Gebäude in der Schillerstraße war teilweise abgesperrt. Ob durch die Schüsse Personen verletzt wurden, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft hielten sich auf Nachfragen unserer Redaktion am Freitagvormittag zunächst bedeckt und verwiesen auf verdeckte Maßnahmen. Nach Informationen unserer Redaktion sollen die Schüsse gezielt auf die Räume der Ausländerbehörde abgegeben worden sein. Dort soll sich ein Vorfall ereignet haben, bei dem die Polizei einen Zusammenhang zur Tat vermutet.

Am frühen Nachmittag gab dann das Landratsamt eine Pressemitteilung heraus. Darin wird Landrat Heiner Scheffold wie folgt zitiert: "Es sind in der Nacht auf Freitag Schüsse auf das Gebäude des Landratsamtes abgegeben worden. Es ist nun Aufgabe der Polizei und Staatsanwaltschaft, die Hintergründe aufzuklären. Zu weiteren Details kann ich mich derzeit nach Rücksprache mit Polizei und Staatsanwaltschaft nicht äußern, um die Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden."

Landrat Scheffold: "Schüsse aus einer Waffe sind für uns eine neue Qualität der Aggression"

Mit den Verantwortlichen stehe er in Kontakt. Er bitte aber um Geduld, bis mehr Informationen vorliegen. "Dieser Vorfall schockiert unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie mich. Es ist völlig inakzeptabel, dass sich verbale und tätliche Anfeindungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von staatlichen Behörden häufen. Das ist eine bedrohliche Entwicklung für unsere Gesellschaft." Scheffold weiter: "Schüsse aus einer Waffe sind für uns eine neue Qualität der Aggression. Ich bin dafür, dass wir diese Verstöße mit aller Härte verfolgen und bestrafen." Nach Informationen unserer Redaktion sind Neun-Millimeter-Projektile gefunden worden. Dabei handelt es sich um die am weitesten verbreiteten Patronen von Selbstladepistolen.

Ausgerechnet die Ausländerbehörde des Landratsamtes für den Alb-Donau-Kreis: Jene Behörde war vor einem Jahr wohl auch das Ziel des inzwischen rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilten Ece-Mörders. Der Asylbewerbers aus Eritrea, der am 5. Dezember 2022 in Illerkirchberg zwei Schülerinnen mit einem Messer angriff und eines davon tödlich verletzte, wollte wohl eigentlich das Landratsamt aufsuchen, um dort einen Mitarbeiter zu töten.

Ece-Mörder wollte damals wohl einen Mitarbeiter im Alb-Donau-Landratsamt töten

Er habe der Behörde die Schuld gegeben, sein Leben verpfuscht zu haben, weil er ohne Papiere nicht nach Afrika habe reisen können, um dort eine Frau zu finden. Der Mann hatte am Tattag demnach gerade mit dem Messer zum Landratsamt aufbrechen wollen, als die Mädchen an seinem Haus vorbeiliefen. Er habe befürchtet, sie könnten ihn verraten – und dass er seine Rache nicht würde ausüben können. Mehrfach stach er auf Ece ein. Sie starb später im Krankenhaus, ihre 13-jährige Freundin überlebte.

Im Landratsamt löste jener Sachverhalt damals "große Betroffenheit" aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde seien erschüttert gewesen, über die Möglichkeit, dass der Angriff eventuell ihnen gegolten haben könnte. Schließlich würden die Beschäftigte dort die "nicht immer einfachen Tätigkeit mit großer Hingabe" annehmen. Ein Sicherheitsdienst kam dort dauerhaft im Einsatz.

Verärgerung und Besorgnis am Landratsamt in Ulm

Nach dem Vorfall am Freitagmorgen wurde die Ausländerbehörde geschlossen. Für Angelegenheiten, wie zum Beispiel Führerschein abholen, blieb das Landratsamt jedoch zugänglich.

Bei Beschäftigen herrscht nach dem Vorfall Verärgerung und Besorgnis. Die Behördenleitung soll zunächst vorgehabt haben, den Betrieb am Freitag normal laufen zu lassen. Nach heftigen Widerständen und der Drohung von Teilen des Personals, nach Hause gehen zu wollen, soll es einen Kompromiss gegeben haben: Dringende Termine finden statt, andere werden verschoben. Anfragen unserer Redaktion zu Sicherheitsvorkehrungen beantwortete das Landratsamt Alb-Donau-Kreis am Freitag nicht.

Kritik an Sicherheitsvorkehrung in Haus des Landkreises in der Schillerstraße

Den Schilderungen zufolge gibt es in der Behörde ständig Ärger, Mitarbeitende berichten von psychischem Druck. Weil keine Terminvereinbarung erforderlich ist, bildeten sich lange Schlangen vor dem Gebäude. Menschen klopften von außen gegen die Bürofenster. In den Räumen der Ausländerbehörde seien schon mehrmals mit Messern bewaffnete Personen aufgetaucht. Wenn dort niemand anzutreffen sei, tauchten die Besucher oder Besucherinnen in anderen Zimmern auf und machten dort Ärger. Beschäftigte würden teils noch auf dem Weg zum Parkplatz bedrängt.

In der Kritik stehen auch die Sicherheitsvorkehrungen des Landratsamts. Eine Sicherheitskraft arbeitet im Gebäude, Zugangskontrollen oder Terminvereinbarungen gibt es nicht – die Kreisverwaltung ist als "offenes Haus" konzipiert. So offen, dass es mehrere Eingänge gibt und kaum Möglichkeiten zu überblicken, wer sich aus welchem Grund wo aufhält. Die Drohungen richten sich nicht nur an die Ausländerbehörde. Wütende und aggressive E-Mails werden auch an andere Abteilungen gerichtet.