Schule am Ulmer Kuhberg großflächig mit Graffiti besprüht

Großflächig wurden Buchstaben und Zahlen an den Wänden der Schule am Ulmer Kuhberg angebracht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Schulgebäude am Kuhberg in Ulm ist am frühen Mittwochmorgen mit Graffiti besprüht worden. Das berichtet die Polizei.

Ein Zeuge entdeckte die Tat. Unbekannte besprühten zwischen 5 und 6 Uhr mit Farbe mehrere Wände an der Schule im Egginger Weg. Es wurden großflächig Buchstaben und Zahlen an den Wandelementen aufgebracht.

Das Polizeirevier Ulm-West sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar. (AZ)