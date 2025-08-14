Schutzhütte bei Böfinger Halde angezündet: Polizei sucht Zeugen nach Brand

Bei der Böfinger Halde in Ulm hat am Mittwochabend eine hölzerne Schutzhütte gebrannt. Sie wurde angezündet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Ein Zeuge hatte das Feuer gegen 21.30 Uhr gemeldet.

Jener Brand sorgte wohl auch dafür, dass die Pfuhler Feuerwehr am Abend ungefähr zur selben Zeit zunächst in Richtung Pfuhler Baggersee ausrückte. Gemeldet worden war hier nämlich ein Feuerschein sowie eine Rauchentwicklung gegenüber dem Kiosk auf der Donauseite. Vermutlich handelte sich dabei um die brennende Schutzhütte. Die Pfuhler Wehr rückte jedoch recht schnell wieder ab, weil es auf ihrer Gemarkung für sie nichts zu tun gab.

Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. (AZ/krom)