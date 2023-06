Party am Schwörmontag 2023: Sängerin Leony kommt auf den Münsterplatz

Das Line-up für die große Schwörmontagsparty auf dem Münsterplatz steht. Vier Acts wollen das Publikum bei freiem Eintritt zum Tanzen bringen.

Nach den Fantastischen Vier am Schwörsonntag kommt am Schwörmontag, 24. Juli, mit Leony noch ein deutscher Musikstar nach Ulm. Leonys größter Hit bislang heißt "Remedy", bei " Deutschland sucht den Superstar" saß sie in der Jury. In Ulm tritt sie zusammen mit den DJs Chris Montana und Florian Weiss sowie der the nightLIVEband auf.

Organisiert werden die Schwörkonzerte auf dem Münsterplatz von Radio 7. Geschäftsführer Karsten Wellert sagt: "Unser Ziel war es, dem Schwörmontag unser Gesicht zu geben und Künstler nach Ulm zu holen, die gerade nicht angesagter sein könnten und vor allem in einer engen Verbindung zu unserer schwäbischen Heimat stehen."

Konzert in Ulm: Das ist Leony

Mit den Fantastischen Vier kommt am Schwörsonntag eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Bands nach Ulm. Nun folgt am Schwörmontag Pop-Shootingstar Leony. Mit Hits wie "Remedy", "Faded Love" oder "Somewhere In Between", stürmt die Süddeutsche mit ihrer herrlich erfrischenden Art die Charts. Ihre Juryteilnahme bei DSDS brachten Leony zusätzlich reichlich Sympathiepunkte bei den Fans ein.

Der in Ulm geborene Florian Weiss freut sich, endlich wieder in seiner Heimatstadt als DJ und Moderator auftreten zu können. Als fester Bestandteil im ZDF wurde er durch Shows wie "Volle Kanne" oder "Leute heute" bekannt. Regelmäßig spielt er als DJ vor vollen Stadien in ganz Deutschland. Hinter DJ Chris Montana steckt der Radio-7-Musikchef Chris Iberle. Er wird das Finale des Konzerts bestreiten und freut sich ebenfalls, in seiner Heimatstadt aufzutreten. Davor will the nightLIVEband mit ihrer Mischung aus bekannten und aktuellen Coversongs zu einem unvergesslichen Schwörmontag beitragen.

Letzte Tickets für Die fantastischen Vier gibt es noch unter radio7.de und bei allen bekannten VVK-Stellen. Am Schwörmontag ist der Eintritt auf den Münsterplatz wie immer frei. (AZ)