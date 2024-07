Sexuelle Belästigung im Ulmer Bahnhof: Mann fasst Frau an den Po

Zu der sexuellen Belästigung einer Zugbegleiterin ist es am späten Montagabend im Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich die 20-Jährige gegen 23.20 Uhr in einem auf Gleis 4 stehenden Regionalzug nahe dem Führerstand, als der bislang unbekannte Täter auf sie zugekommen und ihr mit der Hand an das Gesäß gefasst haben soll.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei flüchtete der Täter aus dem Zug in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden. Der Regionalzug konnte im weiteren Verlauf nicht wie geplant abfahren und die Reisenden mussten kurzzeitig den Zug verlassen, was zu Verzögerungen im Bahnverkehr führte. (AZ)