Shootingstar Leon Löwentraut stellt seine Bilder in Ulm aus

Der Künstler Leon Löwentraut - von Forbes zu einer der 30 wichtigsten Personen unter 30 gewählt - stellt aktuell Bilder in Ulm aus.

Plus Inzwischen ist Leon Löwentraut 25, doch bereits im Teenageralter, waren seine Werke in London, St. Petersburg und Paris zu sehen. Nun auch in Ulm.

Von Dagmar Hub

Wenn Leon Löwentraut durchs Fischerviertel geht, erkennt wahrscheinlich keiner der Passanten den gerade 25 Jahre alten Popstar der internationalen Kunstszene. Löwentraut, der aktuell in der Bege-Galerie ausstellt, wirkt nicht anders als andere junge Leute, die auf der Straße unterwegs sind. Dabei hat der blonde Mittzwanziger schon eine Menge erreicht: Das Forbes-Magazin wählte ihn unter die 30 wichtigsten Persönlichkeiten unter 30 Jahren.

