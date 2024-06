Siemens zieht ins Merckle-Großprojekt Universelle in Ulm

Ab kommendem Jahr wird die Siemens-Niederlassung Ulm ihren Sitz im Gebäudekomplex Universelle Ulm im Science Park III haben.

Als ein "Bekenntnis zu Standort Ulm" wertet das Unternehmen Siemens eine weitreichende Entscheidung. In den neuen Räumlichkeiten auf dem Ulmer Eselsberg werden künftig die beiden heutigen Standorte der Siemens-Niederlassung Ulm in der Lise-Meitner-Straße 13 und der Nicolaus-Otto-Straße 4 zusammengeführt.

Universelle ist der Namen eines 100-Millionen-Euro-Projekts im Ulmer Norden. Die Vollendung der ersten Büroflächen des Projekts ist für das dritte Quartal 2024 geplant. Bis Ende des ersten Quartals 2025 sollen alle Bauabschnitte abgeschlossen sein. Investor ist der Ulmer Milliardär Ludwig Merckle.

Universelle in Ulm: Investor ist Ludwig Merckle

Auf dem 16.700 Quadratmeter großen Grundstück entstehen rund 35.000 Quadratmeter Bürofläche, darunter mehr als 10.000 Quadratmeter für Labore, Forschung und Entwicklung.

Die Unterzeichnung des Mietvertrags unterstreich, so teilt es das Unternehmen schriftlich mit, die Bedeutung des Standorts in der langjährigen Geschichte von Siemens in der Region. Der Umzug ist für Frühjahr 2025 geplant. Nach Überzeugung des Investors entsteht hier ein äußerst fruchtbarer Nährboden für Ideen und Innovationen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Wissenschaft mit starker überregionaler Ausstrahlung.

Ein Bild von der Baustelle des Großprojekts im Ulmer Norden. Foto: Merckle Service

„Mit dem Gebäude im Science Park III haben wir einen Standort gefunden, der unseren innovativen, nachhaltigen und qualitativen Ansprüchen entspricht“, wird Reinhard Holzer, Sprecher der Siemens-Niederlassung Ulm. zitiert Die von Siemens angemieteten Flächen werden nach den Bedürfnissen des Unternehmens geplant und gebaut.

Siemens hat eine lange Geschichte in Ulm

Das zukünftige Gebäude zeichnet sich durch eine umweltfreundliche Klimatisierung mit Fernwärme und Fernkälte aus – der Anteil regenerativer Energien der Fernwärme Ulm (FUG) betrage 70 Prozent. Außerdem wurde das Gebäude mit besonders energiesparenden Baustandards erbaut (KfW 40 Energie-Standard).

Auch Jürgen Lohbrunner, Betriebsratsvorsitzender der Niederlassung, ist laut Pressemitteilung überzeugt. Moderne achtgeschossige Bürotürme mit zweigeschossigen Sockelbauten, der nachhaltige Gebäudebetrieb, die vorgesehenen Parkmöglichkeiten, Werkhöfe zu den Anlieferungen, barrierefreie Nutzung, öffenbare Fensterflächen mit außenliegender, elektrischer Verschattung und angrenzende Natur hebt der Betriebsratsvorsitzende hervor

Siemens hat eine lange Geschichte in der Region. 1907 wurde in Ulm ein Installationsbüro der Siemens-Schuckertwerke eingerichtet. Über die Jahre wurde die Präsenz in der Donaustadt verstärkt und zur Niederlassung ausgebaut. Mit dem Mietvertrag bekräftige Siemens sein langfristiges Bekenntnis zum Standort Ulm. (AZ/heo)