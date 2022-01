Ulm

vor 2 Min.

Kunstblut aus elektronischen Puppen – hier üben Ärzte in Ulm das Operieren

Plus Seit Oktober ist ein Trainingshospital an der Uni Ulm in Betrieb. Nun zogen die Betreiber eine erste Bilanz des Übungskrankenhauses für angehende Ärzte und Pfleger.

Von Oliver Helmstädter

Es gilt als einzigartig weit und breit: das neue 25 Millionen Euro kostende Lehrgebäude an der Ecke James-Franck-Ring/Meyerhofstraße auf dem Oberen Eselsberg. Im neuen Trainingshospital können Untersuchungen und Behandlungen von Patienten und Patientinnen in ganz verschiedenen Szenarien realitätsnah simuliert werden.

