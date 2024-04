So viele Verkehrstote wie schon lange nicht mehr im Raum Ulm

Die Ulmer Polizei hat die Unfallstatistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. So viele Tote im Straßenverkehr wie in 2023 gab es vor mehrere Jahre zuvor nicht.

Ein Zeuge fand das verunfallte Auto im Acker. Der Wagen war bei Blaubeuren von der Straße abgekommen und überschlug sich. Für den Fahrer, einen 30-Jährigen, kam jede Hilfe zu spät. Er starb. Wohl war der Mann nicht angegurtet und wurde deshalb aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Unfall im Januar vergangenen Jahres ist einer von insgesamt 45 tödlichen Unfällen, die sich in 2023 im Raum Ulm ereigneten. Insgesamt 46 Menschen starben dabei. So viele wie schon lange nicht mehr auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Unfallstatistik der Polizei hervor. Es sind fünf mehr Verkehrstote im Vergleich zum Vorjahr und damit der höchste Stand seit 2016. Damals verloren 47 Menschen innerhalb eines Jahres ihr Leben im Straßenverkehr.

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Bereich des Ulmer Präsidiums, also den Landkreisen Alb-Donau, Biberach, Göppingen, Heidenheim sowie der Stadt Ulm, ist in 2023 auf 23.368 angestiegen. Das sind 941 Verkehrsunfälle mehr (plus 4,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Jener Wert aber liegt noch unter der Höchstzahl an Verkehrsunfällen aus dem Jahr 2019 (24.096).

Polizei Ulm: Zahl der Verletzten bei Unfällen ist in 2023 zurückgegangen

Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr ist im Raum Ulm in 2023 zurückgegangen. Bei 2621 Unfällen, bei denen Menschen zu Schaden kamen, verunglückten insgesamt 3416 Personen. Das sind 108 Menschen weniger (minus 3,1 Prozent) als in 2022. 2757 Personen zogen sich bei den Kollisionen leichte Verletzungen zu. Das sind 17 weniger als im Jahr zuvor. 613 Menschen wurden in 2023 schwer verletzt, das sind 96 weniger als in 2022 - und macht eine Differenz von 13,5 Prozent aus.

Auch die Motorradunfälle gingen in 2023 zurück. Mit registrierten 443 Ereignissen wird der zweitniedrigste Wert im Zehn-Jahres-Vergleich angegeben. Bei 247 der insgesamt 443 Unfällen (entspricht 55,8 Prozent) waren die Zweiradfahrenden selbst die Verursachenden. Die Zahl der Unfälle mit Radfahrern (532) ist gegenüber dem Vorjahr (529) nahezu konstant geblieben. In 354 der Fälle wird die Unfallursache durch den Radfahrer gesetzt. Auch das immer beliebter werdende Pedelec schlägt sich in der Statistik nieder: Insgesamt 304 Unfälle ereigneten sich mit jenem Verkehrsmittel im Raum Ulm. Das sind 27 mehr als im Vorjahr (plus 9,7 Prozent). Bei 190 dieser Unfälle gilt der Pedelecfahrer als die Verursacher.