SSV Ulm macht sich zweitligatauglich: Flutlicht wird im Dauerbetrieb getestet

Erleuchtung in der Friedrichsau: Wie die Ulmer Stadtverwaltung mitteilt, wird in Kürze das neue Flutlicht im Donaustadion im Dauerbetrieb getestet. Und zwar drei Tage von Dienstag, nach Schwörmontag, bis Freitag, 26. Juli. Es wurden seitlich Strahler angebracht, um mit jetzt gewährleisteten 1200 Lux Strahlkraft die vorgegebenen Richtlinien der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu erfüllen.

Der Grund: die Flutlichtanlage des Donaustadions werde neu ausgerichtet und vermessen. Die Arbeiten könnten nur in der Dunkelheit durchgeführt werden. Ab Einbruch der Dunkelheit wird bis in die Morgenstunden an den Masten gearbeitet. Die Scheinwerfer der Flutlichtanlage werden dabei in Betrieb sein, was zu Beeinträchtigungen in den angrenzenden Wohngebieten führen könne. Die Stadt bittet für die entstehenden Unannehmlichkeiten um Verständnis.

Zwei Nächte Licht im Ulmer Donaustadion

Für die Neueinstellung des Fluchtlichts sind zwei Nächte geplant. Anschließend werden Messungen durchgeführt. Bis spätestens Samstagmorgen sollen auch diese abgeschlossen sein.

Neuer VIP-Bereich: Hier zwischen Tennishallen und Haupttribüne sollen 1000 Menschen in einem VIP-Bereich Platz finden.

Auch an anderen Stellen gehen die Arbeiten für die Zweitligatauglichkeit weiter, es herrscht Hochbetrieb in und um das Donaustadion. Wie der „SSV Ulm 1846 Fußball“ mitteilt, sei der Einbau der Beregnungsanlagen auf dem Spielfeld, sowie der Heizschlaufen für die Rasenheizung bereits abgeschlossen. Im nächsten Schritt werde neuer Rasen auf dem künftigen Spielfeld ausgelegt. Große Bagger verteilen dieser Tage neues Erdreich. Die Arbeiten befinden sich laut den Fußballern im Zeitplan, wodurch die rechtzeitige Fertigstellung sichergestellt ist.

Neues VIP-Zelt des „SSV Ulm 1846 Fußball“

Außerdem berichtet der SSV, dass für die kommende Saison insgesamt rund 80 Rollstuhlplätze mit Sitzen für Begleitpersonen geschaffen werden. Entsprechende Bereiche würden derzeit vor der Gegentribüne eingerichtet und werden auch plangerecht fertiggestellt.

Neuer Rasen: Die Heizung im Donaustadion ist verlegt, nun werden Erdschichten aufgetragen.

Erweiterungen muss es zudem im Pressebereich geben. Neben der Aufstockung auf 60 Medienplätze auf der Haupttribüne wird ein Conatainergebäude hinter der Haupttribüne eingerichtet. Hier sollen auch Pressekonferenzen abgehalten werden. Der Stellplatz für Übertragungstechnik kommt neben das HaLo-Fitnesscenter. Deshalb quert bereits eine Kabelbrücke die Stadionstraße in Richtung der Haupttribüne, um so auch diesen Bereich an das Stadion anzubinden.

Neue Verwendung für die Haupttribüne: Hier werden künftig Ehrengäste und Fußball-Funktionäre untergebracht.

Die Bauarbeiten sind auch für den neuen „ Business-Club“ eines Sponsors nicht zu übersehen. Hier wird Platz für bis zu 1000 VIP-Gäste geschaffen. Der frühere VIP-Bereich neben der Jahnhalle auf dem alten Basketballplatz komme weg. Ein Paket an kurzfristigen Maßnahmen, die nötig sind, dass der "SSV Ulm 1846 Fußball" seine Heimspiele im Donaustadion ausrichten kann, hat der Ulmer Gemeinderat am Mittwoch einstimmig abgesegnet. Kostenpunkt: rund 1,9 Millionen Euro.

Wie die Verantwortlichen der Profifußballer berichten, sei davon auszugehen, dass alle Arbeiten fristgerecht zum Saisonstart abgeschlossen werden können. Der SSV Ulm 1846 Fußball startet am Sonntag, 4. August, um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es folgt die Partie beim SSV Jahn Regensburg am Freitag, 9. August, um 18.30 Uhr.. Nach den ersten beiden Spieltagen findet die erste Runde des DFB-Pokals statt. Am 16. August um 20:30 Uhr trifft der SSV im Donaustadion auf den FC Bayern München. (AZ/heo)