Stadlober liest Tucholsky: Liebevolle Hommage an einen scharfzüngigen Humanisten

Schauspieler Robert Stadlober verehrt Kurt Tucholsksy. Also versah er dessen Texte mit Musik. Das war nun im ausverkauften Aegis-Garten zu hören.

Der Schriftsteller Kurt Tucholsky war derart produktiv, dass er seinen Output auf fünf Namen verteilte. Neben seinem realen Namen publizierte er auch als Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel. Letzteren imaginierte "Tucho" (wie ihn Freunde und Fans liebevoll abkürzten) als etwas miesepetrigen Bildungsbürger, der manisch Tageszeitungen durchliest. Wenn man nach Literatur sucht, die erheitert und auch tröstet, eine Literatur, die auch schwierige Zeiten wie unsere erklären kann, dann ist man beim 1890 in Berlin geborenen Schriftsteller und Journalisten Kurt Tucholsky goldrichtig.

Robert Stadlober reist mit Kurt Tucholsky durch die Zeit

Robert Stadlober saß in einem Zug, als er Tucholsky las – und ihm regelrecht verfiel. Von da an sei es nur ein kleiner Schritt gewesen, die prägnanten Texte mit Melodien zu versehen – und geboren war der Abend mit dem Tucholskyzitat "Wenn wir einmal nicht grausam sind, dann glauben wir gleich, wir seien gut". Im Berliner Verbrecher-Verlag veröffentlichte er unter selbigem Titel seine Lieblingsauswahl von Tucholsky-Texten, und daraus speiste sich auch der eindrückliche Abend vor 200 Gästen im Aegis-Café-Garten. Das Wetter hielt durch und Robert Stadlober spielte mit Akkordeonist Daniel Moheit seine liebevolle "Reise durch die Zeit mit Kurt Tucholsky" zum dritten Mal. Ein steter Wechsel von Tucholsky-Notaten in gelesener und gesungener Form. Schön und zugleich frappierend, wie aktuell und zutreffend diese zum Teil weit über 100 Jahre alten Texte weiterhin sind.

"Tucholsky gibt Antworten auf Fragen, von denen er wahrscheinlich noch gar nichts wusste", findet Stadlober – und ergänzt "wahrscheinlich hat er die ideale Antwort für Menschen, die auf schwierige Fragen kurze Antworten erwarten." Tucholsky, der seelenvolle, blitzgescheite Antipopulist und Humanist, wurde von Stadlober mit spürbarer Hingabe und Liebe präsentiert.

Zugegeben, die Melodien glichen sich in Aufbau und Tempo recht oft und bewegten sich in einem schmerzfreien Singer-Songwriter-Modus. Die Darbietung der Texte ließ an der Schärfe des Inhalts keinen Zweifel aufkommen. "Was darf Satire" konnte ebenso wenig fehlen wie "Liebes Publikum", letzteres als langsame Ballade für Gitarre und Akkordeon verpackt: "O hochverehrtes Publikum / sag mal: bist du wirklich so dumm / wie uns das an allen Tagen / alle Unternehmer sagen? / Jeder Direktor mit dickem Popo / spricht: 'Das Publikum will es so!'"

Ohne Schwere und mal mit etwas Albernheit

Stadlober kredenzte Tucholsky locker und leicht, nicht salopp, aber ohne die gravitätische Schwere, mit der sich der Literaturbetrieb üblicherweise dieses Genies annimmt. "Der Pfau" durfte auch mal die Linie zum Albernen übertreten. Das machte rundum Spaß. Großen Spaß, weil die Abfolge der Texte gut zwischen ernst und heiter, politisch und (allzu) menschlich wechselte. Der Berliner Dialekt, den Tucholsky so gerne mochte, war beim Österreicher Stadlober durchaus gut aufgehoben: "Wenn eena jeborn wird" kam mit der passenden Berliner Schnoddrigkeit "berlinisch-buddhistisch" über die Bühne: "Nu liechste da, du kleene Kröte! / Siehst aus wie ne jebadte Maus / Na laß man, do – der olle Joethe / der sah als Kind nich scheena aus!" Stadlober bewegte sich souverän in diesem Tucholsky'schen Kosmos, den er in seiner Buchauswahl mit eigenem Vor- und Nachwort umarmt. Das hat großen Charme, wie der Schauspieler sich im Jahr 2024 in ein Zugabteil vor 100 Jahren zurückversetzt, in dem er zusammen mit Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel die Welt erkundet. Die launig-intelligente Konzertlesung erntete großen Applaus – der auch dem eigentlichen Star des Abends galt: Kurt Tucholsky, dessen großes Herz 1935 in Göteborg aufhörte zu schlagen.