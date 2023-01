Das Ehinger Tor in Ulm schöner machen? So könnte es funktionieren

Wie ein Schandfleck der Stadt schöner werden könnte: Studentinnen und Studenten der Hochschule Biberach haben Visionen zum Ehinger-Tor-Platz entwickelt.

Zu den angenehmen Flecken gehört der Ehinger-Tor-Platz in Ulm eher nicht – wenn er auch als kulturelle Haltestelle den „Kunstpool“ beheimatet. Der Verkehrsknotenpunkt zeigt sich als Durchgangsort mit düsterem Metalldach, entschieden aus der Zeit gefallen in Konzeption und Aufenthaltsqualität. Wie man einen solchen Platz auch mit einfachen Mitteln aufwerten, ja vollkommen anders wahrnehmen könnte, darüber haben sich Studierende der Hochschule Biberach, Fachbereich Architektur, Gedanken gemacht. „Light it up - Urbane Lichtblicke“ zeigt in der Galerie am Ehinger Tor Entwürfe zum Thema Licht im Stadtraum rund um das Ehinger Tor.

Sandra Lorenz, Professorin an der Hochschule Biberach im Fachbereich Architektur, ging ein Experiment ein, als sie ihre Studentinnen und Studenten auf den Ehinger Tor Platz ansetzte. „Bedingung war die Einrichtung einer abschließenden Ausstellung, die Studenten sollten über Stadt und Stadträume sprechen“, so Professorin Lorenz. Ein Ort, an dem sich Menschen gerne aufhalten, benötigt gutes Licht.

Studierende finden verschiedene Ansätze

Die Ausstellung zeigt vielfacettige Entwürfe, in denen Tageslicht und Sonnenlicht, Kunstlicht, Farbe, Aus- und Lichtblicke das stellenweise wie aus der Zeit gefallene System aus Wartebereich, Pavillons und Unterführungen ganz neu beleben. Manches greift mit erstaunlich wenigen Mitteln ein, so das Projekt „Lichtgeschwindigkeit“ der Studenten Jonas Kegel, Max Kolb und Pirmin Richter. Die Unterführungen lösen sie nicht auf, würden aber die Zugänge verbreitern und das Innere durch futuristisch anmutende Lichtbänder und reflektierende Materialien gewaltig aufhellen. Runde Ecken, so Kolb, würden das Wohlempfinden beim Passieren erhöhen.

"Light it up!" heißt das Motto, unter dem die Ideen zur architektonischen Umgestaltung stehen. Mit einfachen Mitteln wie einer neuen Beleuchtung kann sich ein Ort komplett wandeln. Foto: Florian L. Arnold

Einen anderen Ansatz wählt das Projekt „WaldLICHTung“. „Licht wird immer mit Lichtschaltern, komplexen Lichtführungen verbunden“, erklärt Verena Hofmayr. Sie und Kollegin Sophie Wiedmann fassen Licht anders auf – sie würden den Verkehrsknotenpunkt ins Landesgartenschau-2023-Konzept einbinden und eine bereits geplante Grüntrasse auf den Ehinger-Tor-Platz verlängern. Intelligente Sichtachsen lenken den Blick zum Ehinger Tor oder Richtung Innenstadt und Münster. Ein freundliches Licht durch Stadtgrün, zudem ökologisch wohl der raffinierteste Ansatz: Statt mit versiegelter Fläche den großen Platz im Sommer zur Grillfläche zu machen, kühlen die Bäume – und erzeugen mit ihrem eigenen Wechselspiel aus Licht und Schatten angenehme Aufenthaltsqualität.

Die Stadt von morgen sehen



Geringere Eingriffe bestünden in der Neufassung der bestehenden Pavillons oder neue Lichtinszenierungen im Gesamtbereich inklusive Hochhaus und Geschäftsflächen. Manches ist angenehm verspielt: Victoria Arkona, Ricarda Bühr und Michelle Remensperger würden Lichtbögen inszenieren – womit einerseits die historische Architektur des Tores aufgegriffen würde, aber auch ein eigener Akzent gesetzt würde in Form eines eigenwillig-markanten Wartebereichs. Gäbe es einen Preis für die charmanteste Idee, sie würde ebenfalls diesem Trio zustehen: Die drei jungen Frauen haben in ihrem Entwurf das Ehinger Tor zu einem Bereich mit Café und begrünten Außenflächen gemacht. Das wäre „mit recht wenig Aufwand“ in die Realität übersetzbar, meint Ricarda Bühr. Victoria Arkona ergänzt: „Die Räume laden dazu ein, ich halte es für machbar und realistisch.“

Licht ist der gemeinsame Nenner in allen Entwürfen. Und nähme man aus allen Entwürfen die besten und originellsten Ideen, der Ehinger Torplatz würde zum gerne frequentierten öffentlichen Platz, der er heute nicht ist. Bedauerlich, dass trotz Einladung gar niemand aus den für Städtebau zuständigen Stellen kommen mochte. Vielleicht wird es noch. Galerist Reinhard Köhler ist begeistert: „Wäre ich in der Stadtplanung beschäftigt, ich würde mich auf diese Ideen stürzen.“ Denn: „Diese jungen Architektinnen und Architekten sind die künftigen Stadtgestalter und -bewohner!“ Dann wäre endlich Schluss mit diesem „Unort“, der als Angstraum oder Schwerpunkt von Unfällen und Kriminalität wahrgenommen wird. Noch.

Info: Die Ausstellung geht noch bis 23. Februar und ist Donnerstag sowie Freitag von 17 bis 20 Uhr und Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Zu den Öffnungszeiten werden jeweils Studierende der HBC anwesend sein und Fragen zu den Konzepten beantworten. Bei Interesse kann auch eine Führung angefragt werden. Kontakt: ausstellungen@kunstwerk-ulm.de