Stehende Ovationen und begeisterter Beifall für Pianist Alexander Krichel

Plus Wahrscheinlich ist der 1989 geborene Hamburger Pianist der einzige Künstler der ersten Liga seines Fachs, der jedes Jahr nach Ulm kommt. Und das für einen guten Zweck.

Von Dagmar Hub

Alexander Krichel ist ein Mann, der Wort hält: Im März 2019, beim ersten Konzert des international renommierten Pianisten in Ulm, entstand die Idee einer Ulmer Konzertreihe zugunsten des Ulmer Hospizes. Am Wochenende kam Krichel zum sechsten Teil der Benefiz-Reihe ins Stadthaus, und seine Fangemeinde in der Region hat sich inzwischen verdoppelt. Erstmals gab es zwei Konzertabende, beide waren ausverkauft.

Wahrscheinlich ist der 1989 geborene Hamburger Pianist der einzige große Künstler, der tatsächlich und unverbrüchlich jedes Jahr nach Ulm kommt. Längst gibt es eine eigene Homepage alexander-krichel-in-ulm.de, und der Hamburger beginnt nach eigenen Worten, sich in Ulm ein Stück weit zuhause zu fühlen. Die einst gegebene Zusage gilt für ihn – und weil die Karten fürs sechste Benefizkonzert sofort weg waren, gab es am Folgeabend sogar noch ein zweites Konzert mit dem gleichen Programm. Dieses Programm hatte es in sich – so sehr, dass sich am Ende Künstler und Steinway-Flügel verausgabt hatten.

