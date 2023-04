Interview

Ulmer Sterneköchin: "Es klingt banal. Aber am wichtigsten ist, dass es schmeckt"

Plus Alina Meissner-Bebrout aus Ulm hat ihren ersten Michelin-Stern bekommen. Im Interview spricht sie über einen spontanen Flug und zwei besondere Auszeichnungen.

Von Sebastian Mayr

Frau Meissner-Bebrout, seit ein paar Tagen haben Sie und Ihr Team aus dem bi:braud in Ulm den ersten Michelin-Stern. Sie haben Ihren Urlaub kurzfristig abgebrochen, um zur Gala zu fahren. Wie ist das denn passiert?



Alina Meissner-Bebrout: Wir sind am Donnerstag nach Mallorca geflogen, durch den Frankreich-Streik mit ein paar Komplikationen. Am Freitag kam dann der Anruf, ob ich nicht am Dienstag vorbeikommen möchte. Die Einladung per Mail muss irgendwie im Spamfilter gelandet sein. Wir haben den Rückflug dann schnell geändert und sind einen Tag früher abgereist.

Wussten Sie, was Sie erwartet?



Meissner-Bebrout: Na ja, eingeladen wird man ja nicht einfach so. Aber es gibt ja verschiedene Auszeichnungen. Der Stern ist das, worauf alle hinfiebern. Dass wir ihn bekommen haben, hat mich echt überwältigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

