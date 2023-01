Streit in Ulm eskaliert: Mehrere Männer prügeln aufeinander ein

Ein Streit zwischen mehreren Personen aus zwei Geschäften in der Ulmer Innenstadt ist offenbar eskaliert. Die Polizei rückt an.

Nach einem Streit sind am Sonntag in Ulm mehrere Männer aufeinander losgegangen. Eine Zeugin rief die Polizei. Warum es zu der Eskalation kam, wollen die Ermittler nun herausfinden.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 15.30 Uhr zu Streitigkeiten in der Schuhhausgasse. Der Streit eskalierte, und ein 51-Jähriger soll auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen haben. Danach sollten sich die Streitparteien in ihre jeweiligen Geschäfte begeben haben, heißt es im Polizeibericht.

Kurze Zeit später seien die Streithähne erneut aufeinandergetroffen. Einer der beiden Männer soll dieses Mal Verstärkung dabeigehabt haben. Es soll erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Die Zeugin habe nun die Polizei informiert. Die Beamten trennten die vier Männer im Alter zwischen 47 und 51 Jahren und ermittelte die Personalien der Beteiligten.

Das Polizeirevier Ulm Mitte (Telefon: 0731/188-3312) hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, was genau passiert ist und wer in welcher Form an der Auseinandersetzung beteiligt war. (AZ)