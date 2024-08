„Stürmt die Burg“ lockt mehr als 12.000 Besucher

Rund 12.500 Menschen haben in diesem Jahr das Festival „Stürmt die Burg“ besucht. Die Stadt Ulm, deren Kulturabteilung für die Veranstaltungsreihe auf der Wilhelmsburg verantwortlich ist, wertet das als „vollen Erfolg“. Dieses Jahr wurde neben dem Innenhof erstmals auch der Kehlturm mit dem Projekt „Open Tower“ bespielt.

„Die Atmosphäre während der elf Veranstaltungstage war geprägt von ausgelassener Stimmung und Begeisterung bei den Festivalbesuchern. Alle Bands und Künstler kamen hervorragend beim Publikum an und trugen mit ihren Auftritten maßgeblich zur großartigen Stimmung auf der Burg bei“, resümiert die Kulturabteilung. Vor allem die Familiensonntage seien mit ihrem abwechslungsreichen Mitmach- und Kinderprogramm beim Publikum beliebt gewesen.

Eine kreative Community eroberte den Kehlturm

Neu in diesem siebten Jahr des Festivals „Stürmt die Burg“ war das Angebot im Kehlturm, der sich vom 25. Juli bis 10. August in einen Arbeitsort und Marktplatz einer kreativen und zukunftsorientierten Community mit offenen Türen verwandelte. Durch die temporäre Ansiedlung einer bunten Mischung an Manufakturen, Showrooms, Ausstellungsflächen, Gastronomie, Werkstätten, Kunsthandwerk, Ateliers und Geschäftsräumen entstand Raum für Begegnung, Kommunikation, wirtschaftlichen und kreativen Austausch, berichtet die Kulturabteilung.

25 Projekte wurden ausgewählt, die in diesem Sommer den alten Mauern des Turms neues Leben einhauchen sollten. Mehrmals gab es Einlassstops im Open Tower, da die Besucheranzahl im Turm aus Brandschutzgründen begrenzt werden musste. Die Veranstalter freuen sich auch über die Rückmeldung der Nutzer der Turmzimmer. Deren Erfahrungen sollen nun in die Weiterentwicklung und das zukünftige Nutzungskonzept des Kehlturms einfließen. Die gesammelten Rückmeldungen und Erkenntnisse sollen dazu beitragen, den Open Tower weiter zu optimieren und zukünftigen Besuchern noch bessere Erlebnisse zu bieten, heißt es von der Ulmer Kulturabteilung.

Moritz Gombert (Projektleiter Open Tower) und Anna Scheible (Projektleiterin Stürmt die Burg) freuen sich über die durchweg positive Rückmeldung der Besucher. Viele hätten etwa die gelungene Kombination aus Kultur, Musik, Familienprogramm und interaktiven Erlebnisse gelobt. (AZ)