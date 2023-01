Lottogewinn: Neuer Silvester-Millionär kommt aus Ulm

Die Chancen auf eine Silvester-Million sind für Lotto verhältnismäßig gut. Diesmal gehört eine Person aus Ulm zu den Glückspilzen. Wer noch abgeräumt hat.

Sieben auf einen Streich: Dank der Silvester-Millionen sind sieben Glückspilze aus Baden-Württemberg jetzt um je eine Million Euro reicher. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner kommt aus Ulm, meldet eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg. Die Chance auf den Hauptgewinn lag bei 1 zu 250.000 – eine für die Lotterie verhältnismäßig hohe Wahrscheinlichkeit. "Einen besseren Start in 2023 kann es nicht geben", findet Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker.

Schlüssel zum Hauptgewinn von je einer Million Euro waren folgende Losnummern:

90254077 ( Ostalbkreis )

) 90254697 (Enzkreis)

90309133 (Enzkreis)

90614651 ( Freiburg )

) 90936739 ( Esslingen )

) 90969425 ( Ulm )

) 91745301 (Rems-Murr-Kreis)

Alle Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer, die ohne Kundenkarte in Lotto-Annahmestellen an den Silvester-Millionen teilgenommen haben, sollten ihre Lose unbedingt überprüfen, rät Lotto Baden-Württemberg. Zum Abruf der komplett steuerfreien Gewinne müssen sie die gültige Spielquittung vorlegen.

Lotto Baden-Württemberg: Silvester-Million geht nach Ulm

Sieben weitere Tipperinnen und Tipper in Baden-Württemberg dürfen über je 100.000 Euro jubeln. Diese Gewinne wurden mit den Losnummern 0246225 (Crailsheim), 0564224 (Ortenaukreis), 0592420 (Heilbronn), 0669734 (Nürtingen), 1111040 (Stuttgart), 1257537 (Göppingen) und 1446214 (Tuttlingen) erzielt.

Es war das 13. Mal, dass die Silvester-Millionen in Baden-Württemberg ausgespielt wurden. Die Ziehung der Gewinnzahlen fand am 31. Dezember unter notarieller Aufsicht in der Stuttgarter Lotto-Zentrale statt. Die zur Verfügung stehenden 1,75 Millionen Lose zum Preis von je zehn Euro waren auch dieses Jahr wieder frühzeitig Anfang Dezember, sogar in Rekordzeit, vergriffen. (AZ)