The Hooters im Ulmer Zelt: Zwei Karten zu gewinnen

Das Konzert der legendären Rockband "The Hooters" im Ulmer Zelt am 3. Juli ist längst ausverkauft. Unsere Leser haben noch die Chance auf zwei Tickets.

Hits wie "All you Zombies" und "Johnny B." sind legendär - genauso wie die Auftritte der "Hooters" im Ulmer Zelt, 2015 zum Beispiel. Die Rockband aus Philadelphia hat sich für die diesjährige Spielzeit in der Friedrichsau erneut angekündigt. Die Tickets sind natürlich längst vergriffen. Eine Chance, die "Hooters" doch noch live zu erleben, gibt es mit unserem Gewinnspiel. Wir verlosen zwei Karten.

Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Ulmer Zelt" und unter Angabe des vollständigen Namens an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 11. Juni. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird zeitnah informiert.

"The Hooters" spielen am Mittwoch, 3. Juli, im Ulmer Zelt. Einlass ab 19.30 Uhr. 2023 ist ihr neues Album „Rocking & Swing“ erschienen. Acht neue Tracks plus Bonus Live-Track wirft Fans und Band zurück zu den Wurzeln der "Hooters" in die frühen 80er.

Und wer kein Glück in unserer Verlosung hat, findet im umfangreichen Zelt-Programm vielleicht doch noch einen anderen Grund, das Festival zu besuchen. Aus dem Genre Rock treten dieses Jahr noch auf: Welshly Arms (7. Juni), Granada (8. Juni) Mono Inc. (13. Juni), Warren Haynes Band (18. Juni) und Nik West (22. Juni).

