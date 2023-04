Ulm

vor 25 Min.

Tierdompteur zeigt im Circus Krone in Ulm, wie er mit Löwen trainiert

Plus Raubtiertrainer Lacey gibt im Circus Krone in Ulm bei einer Probe Einblick in seine Arbeit mit den Großkatzen: "Das Unterrichten von Kindern ist schwieriger."

Von Thomas Vogel

Raubkatzen sind keine Schmusekätzchen. Fremde über ihr Fell streicheln zu lassen und mit diesen dann vergnüglich zu kuscheln, ist nicht vorgesehen in den Mustern ihres natürlichen Verhaltens. Besucherinnen und Besuchern, denen das am Samstagmorgen im Zelt des Circus Krone in Ulm nicht so ganz bewusst ist, geben die Ordner den entscheidenden Wink. Mit Argusaugen achten sie darauf, dass niemand dem Netz, das die Zuschauerränge von der Manege trennt, zu nahe kommt.

Dort hat an diesem Samstag Martin Lacey jr. zu einer öffentlichen Raubtierprobe geladen, "um zu zeigen a bissel unsere Zirkuswelt". Der radebrechende Engländer nutzt sie nicht nur für eine Unterrichtsstunde in Sachen Tier-Dressur, sondern gleichfalls zu einem mit viel Nachdruck vorgetragenen Plädoyer, den Zirkussen ihre Tiere zu belassen. Seinen Tieren gehe es ausgezeichnet, so lautete die von Lacey in einigen Varianten vermittelte Botschaft. Die – nach seinen Worten auch unangekündigt erfolgenden – Inspektionen durch Amtstierärztinnen und -tierärzte waren da nur ein Glied in seiner Beweiskette. Als eine seiner Löwinnen den Abgang mit den Kolleginnen verbummelte, um lieber bei ihm in der Manege zu bleiben, interpretierte er dies sogleich in diesem Sinne.

