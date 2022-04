Ulm

vor 35 Min.

Treffen Lebendiger Kreuzweg und "Spaziergänger" am Karfreitag in Ulm aufeinander?

Am Karfreitag findet in Ulm und Neu-Ulm der Lebendige Kreuzweg statt, fast zeitgleich demonstrieren normalerweise die "Spaziergänger".

Plus Freitags ziehen immer noch "Spaziergänger" durch Ulm. Auch am "stillen Karfreitag"? Veranstalter des Lebendigen Kreuzweges haben eine Bitte.

Von Michael Kroha

Sie sind zwar weniger geworden, doch noch immer ziehen sogenannte "Spaziergänger" durch Ulm und demonstrieren. Nicht mehr nur gegen die Corona-Maßnahmen oder eine Impfpflicht. Zum Teil sind auch Russland-Fahnen dabei, wenn sie immer freitags durch die Straßen und Gassen marschieren. Doch auch am kommenden Freitag? Schließlich ist da der "stille Karfreitag", an dem Christinnen und Christen aller Welt der Kreuzigung und dem Tod Jesu gedenken. Noch dazu findet in Ulm und Neu-Ulm der Lebendige Kreuzweg statt. Vertreter der veranstaltenden italienischen Gemeinde haben eine Bitte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen