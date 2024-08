Über drei Promille: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Gögglingen

Ein 66-Jähriger war nach Polizeiangaben am Dienstag in Ulm mit mehr als drei Promille am Steuer eines Autos unterwegs. Gegen 20.45 Uhr meldete der Zeuge den Mitsubishi im Stadtteil Gögglingen. Der Wagen sei deutlich in Schlangenlinien gefahren und dabei auch gegen einen Randstein gestoßen. Der Zeuge verständigte die Polizei. Eine Streife konnte den Mitsubishi noch fahrend in der Kirchberger Straße unterhalb der Bundesstraße feststellen und kontrollieren. Der 66-Jährige soll stark nach Alkohol gerochen haben. Ein Alkomattest habe den Verdacht bestätigt. Der Fahrer sei nicht mehr in der Lage gewesen, sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gögglingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis