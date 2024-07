Ulm als Zentrum des Universums: Kunst für den guten Zweck

Der Künstler Florian Schröder startet anlässlich des Schwörmontags eine Benefizaktion. Die limitierten Siebdrücke und Shirts sind ab sofort erhältlich.

Kunst für den guten Zweck - das bietet Popart-Künstler Florian Schröder pünktlich zum Schwörmontag. Seit 2012 gibt es die Aktion. Jetzt sind im Shop des Künstlers wieder exklusive Siebdrucke und T-Shirts erhältlich. Sie zeigen das Ulmer Universum Center. Florian Schröder erklärt, warum das Gebäude mit dem zweifelhaften Ruf zum Motiv seiner Benefizaktion wurde.

Das Münster, so Schröder, sei als Wahrzeichen der Stadt Ulm praktisch allgegenwärtig. "Doch inzwischen gibt es auch andere Gebäude, die das Stadtbild ebenfalls maßgeblich mitprägen. Allen voran das Universum Center in der Neuen Straße", so Schröder. Das Gebäude spiegle die Technologiebegeisterung der 1970er Jahre wieder, das Universum Center wurde bei seiner Eröffnung als zukunftsträchtig gefeiert, als "Ulms modernster Wolkenkratzer" oder auch eine "futuristische Insel in der Stadt". Inzwischen sei der Glanz verblasst. Statt Restaurants und Luxusboutiquen eröffnen Dönerbuden und Spielotheken. Schröder: "Wer aber über die kosmetischen Details hinwegsieht, kommt in den Genuss einer hervorragenden Falafel oder frischem Obst. Vom Glücksspiel allerdings rate ich ab."

Schröder verkauft Drucke und T-Shirts mit diesem Motiv

Das Universum Center ziert nun einen limitierten Siebdruck, den Florian Schröder anlässlich des Schwörmontags, des höchsten Ulmer Feiertags, verkauft. Von den fünffarbigen Drucken in einer Größe von 50 auf 47 Zentimeter gibt es nur 30 Stück. Sie sind mit fortlaufenden Nummern gestempelt und kosten 240 Euro pro Stück.

Etwas günstiger können Kunstliebhaber mit dem Erwerb eines T-Shirts Geld für den guten Zweck locker machen. Wie auch die Jahre zuvor erscheint das Motiv in leicht abgeänderter Version auf weißen Shirts. Die Vorderseite zeigt eine strahlende Sonne mit Gesicht, umrandet mit dem Schriftzug "daily praying for sunshine", quasi dem inoffiziellen Motto jedes Schwörmontags, erklärt der Künstler. Auf der Rückseite ist das Universum Center zu sehen, neben dem der kursive Schriftzug "Ulm, Zentrum des Universums" prangt. Auch die Shirts werden in einer limitierten Auflage produziert. Es nur 75 Stück zum Preis von je 42,50 EUR. Auch dieses Mal steht die Kunstaktion wieder unter der Schirmherrschaft des Ulmer Oberbürgermeisters.

Drucke und Shirts sind ab sofort und solange der Vorrat reicht auf der Website des Künstlers wokasoma.com erhältlich. (AZ)