Ulm Moves: Parcours in der Ulmer Innenstadt lockt zahlreiche Zuschauer

Ulm Moves ist nach vierjähriger, auch pandemiebedingter Pause wieder da und damit auch die innerstädtischen „Parcours“-Veranstaltungen.

Die „Parcours“-Veranstaltungen sind, wie es Veranstalter Domenico Strazzeri humorvoll nennt, „rattenfängerartig“ angelegt. Das heißt: Die Tänzer und Tänzerinnen agieren im innerstädtischen Raum an verschiedenen Orten, und das mitziehende Publikum erweitert sich wie von selbst durch immer neue Gäste.

Das konnte man nun beim ersten Parcours der diesjährigen Auflage und bei bestem Sommerwetter mustergültig nachvollziehen. Bei der ersten Nummer von „JazzUp!“ (TSG Söflingen) war der Zuschauerkreis zwar nicht klein, aber noch einigermaßen überschaubar. Beim akrobatischen Schlussakt auf dem Ulmer Münsterplatz dürften es an die 250 Gäste gewesen sein, plus einige mehr, die ohnehin auf dem Münsterplatz waren.

Mix aus Tanz und Performance in der ganzen Ulmer Innenstadt

Was war geboten? Wie immer ein bunter Mix aus Tanz und Performance von engagierten Enthusiasten, Semi-Professionellen und freien Tanzgruppen aus der Stadt. Und es macht einen immer wieder staunend, wie viel sich an tänzerischen Initiativen in der Donau-Doppelstadt tummelt. Neben den seit 20 Jahren aktiven Tänzerinnen von „JazzUp!“ (Leitung: Lisa Calderone) auch „ im_pARTs“, mit Tänzerinnen aus Ulm und Memmingen. Diese setzten eine eindrückliche Choreografie von Ines Meissner auf den Stufen des Forums hinter der Stadtbibliothek um: die Suche nach den Worten als tänzerische Auffindung von Gegensatzpaaren – viel Applaus hierfür. Die gleiche Gruppe erlebte man wenig später auf der Mauer der ehemaligen Stauferbefestigung in der Schwörhausgasse noch einmal – und auch hier wieder unter geistreicher Ausnutzung räumlicher Gegebenheiten.

An der Synagoge auf dem Weinhof – die Zuschauergruppe hatte sich schon merklich vergrößert – waren die Katzen los: „Faszination Tanz“ des TG Biberach setzte eine swingende Nummer zu Musik aus „Cats“ um.

Tanzen in der Ulmer Blau

Den besten Ort an diesem heißen Tag hatten sich „S.A.M“ erwählt: Ihre Choreografie fand in der Blau statt, die tänzerischen Bewegungen rund um zwei im Wasser stehende Stühle evozierten Wassernixen-Echos, dürften im Publikum aber auch ernsthaftes Aufkommen von Durst erzeugt haben. Toleranz seitens der Allerjüngsten war beim vorletzten Beitrag gefragt, für den die Kinder ihren Spielplatz am Lautenberg freigeben mussten. Während noch die Kinder freundlich aus ihrem Areal „getrieben“ wurden, machten sich die Tänzerinnen „Daria & Raphaëlle“ bereit für ihren fröhlichen Reigen durch und auf den Spielgeräten. Eine gewitzte, wenn auch kurze Performance, die kindliche Fangspiele aufgriff.

Das Programm von Ulm Moves

Das Finale auf dem Münsterplatz ging dann eher ins Akrobatische: Die Ulmer „Aerial Stars“ vollzogen an einem von einem Kran in die Höhe gezogenen Gestell eine atemberaubende Nummer. Die drei Frauen vollzogen unter perfekter Körperbeherrschung ihre komplexen Bewegungen in der Luft, mussten aber diesmal ohne Musik auskommen: Die Sommerhitze hatte das Tablet zur Tonsteuerung gegrillt. Das tat dem Vergnügen der zahlreichen Zuschauer keinen Abbruch. Und so darf man sich auf weitere Parcours-Veranstaltungen im Ulmer Innenstadtraum am 18. Juni freuen und, zusätzlich, am 15. und 23. Juni auf den „Nachtparcours“ ab 22 Uhr. Hier gibt es das weitere Programm.