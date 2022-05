Ulm zeigt sich zum Berblinger-Fest von der spektakulären Seite

Von der illuminierten Stadtmauer bis hin zu Bands an der Adlerbastei: In Ulm war einiges geboren. Naturschutzauflagen bremsten die Euphorie allerdings aus.

Eine derart lange Geburtstagsfeier hatte vor ihm wahrscheinlich keiner: Im Juni jährt sich die Geburt des Ulmer Erfinders und Schneiders Albrecht Ludwig Berblinger zum 252. Mal. Die zum 250. Geburtstag geplante Jubiläumsfeier zu Ehren Berblingers zog sich wegen der Pandemie über ziemlich genau zwei Jahre. Zu Ende ging das Berblinger-Fest mit dem, was eigentlich am Anfang hätte stehen sollen.

Wow, welche Bilder! Es ist Nacht, der Donauspatz gleitet sanft an der Digital Wall "Neue Ufer" des Berliner Künstlertrios Christian Wittmann, Georg Zeitblom und René Liebert vorbei. Man kann die Augen nicht von der historischen Ulmer Stadtmauer wenden: Einen Moment lang scheint sie in farbigen Licht einzustürzen - aber nein, das ist nur Illusion. Dann funkelt die Nacht wie eine Galaxie aus Sternen, aus denen - zumeist geflügelte - Fabelwesen wie Pegasus entstehen. Selbst in den Bäumen an der Stadtmauer scheinen Lichtkugeln zu sitzen.

Fest zu Ehren des Flugpioniers Berblinger in Ulm

Ein Kaleidoskop der Technikgeschichte verbreiten 39 Hochleistungsbeamer über die Stadtmauer. Der Donauspatz hat bereits wieder angelegt, ein Spaziergang entlang der Stadtmauer macht den Flaneur nächtens zum Teil der Szenerie, versetzt hinein in Arbeiterhäuschen am Fluss, vielleicht solche, in denen einst die Ulmer Zillen gebaut und geschoppt wurden. Bilder der Industrialisierung - man meint, den Schmutz in der Luft zu riechen. Dann taucht Berblingers Flugapparat auf. Ulms OB Gunter Czisch läuft gerade real so vorbei, als befände er sich in der Mitte des Gleiters. Figuren in der Kleidung vergangener Zeiten erscheinen an die Stadtmauer projiziert; zur Installation gehören die Stimmen eines Vokalensembles des Ulmer Münsters, gehören gesprochene Texte. Eine erste Lokomotive zieht über die Stadtmauer, wichtige technische Erfindungen der Menschheit - und das große Scheitern doch auch: die Titanic oder auch das Polar-Expeditionsschiff Endurance, wie es vom Eis zermalmt wird.

An der Adlerbastei gab es Snacks - inklusive Friedensbotschaften. Foto: Dagmar Hub

Die ersten Glas-Einkaufspaläste, wie sie heute noch in Mailand stehen, Zeppelin und Militärflugzeuge. Dann werden die Bilder bunt: die erste Mondlandung, ein Teilchenbeschleuniger – und daneben die Höhlenkunst von Altamira, 40.000 Jahre alt. Dazwischen gibt es auch Längen - farbige Schaltpläne, Wiederholungen. Bei den Videolandschaftsvisionen des Künstlertrios geht es in den gesprochenen und in Leuchtschrift an die Wand geschriebenen Texten immer auch gesellschaftlich-visionär zu. "It's getting better day by day" ("Es wird Tag für Tag besser") - ob das in der gegenwärtigen Situation mehr als nur ein schöner Spruch ist, muss die Zeit zeigen.

19 Bilder Berblinger Fest Foto: Alexander Kaya

Am eher kühlen Wochenende dann war an der Donau und um die Adlerbastei herum speziell für Familien einiges geboten. Die meisten Zuschauer dürften die Slackline-Shows des Dachauer Profi-Slackliners Lukas Irmler angezogen haben, der auf der schaukelnden und schwankenden Slackline mehrmals die Donau überquerte, sich dabei auch mal kopfunter hängen ließ und zur Musik, die von der Adlerbastei herüberkam, "Macarena" auf der Slackline tanzte. Stefan Göggel bezauberte das Publikum mit seiner selbst gebauten Spinnrad-Musikmaschine Doretta, an der er fünf Jahre gearbeitet hatte. Kindertheater, Essensstände, Musik - es war für alle Generationen etwas geboten.

Noch bis zum 30. August läuft die Bewerbungsfrist für den 2020 erstmals umgesetzten Berblinger-Innovationswettbewerb "Test Test Contest", mit dem sich die Stadt Ulm zu einer aktiv gelebten Innovationskultur bekennen will. Den Berblinger-Preis, den die Stadt Ulm seit 1988 für besondere Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Konstruktion von Fluggeräten vergab, gibt es aber künftig nicht mehr. Bis zuletzt war unklar, ob das Projekt überhaupt stattfinden kann. Tierschützer hatten protestiert.

Warum die Digital Wall in Ulm erst so spät stattfand

Dass die digitale Wand erst um 23 Uhr statt wie ursprünglich angekündigt um 22 Uhr losging, hing mit Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde zusammen: Durch die spätere Spielzeit sei das Jagdverhalten der Fledermäuse dort weniger gestört worden. Die spätere Durchführung sorgte für hörbares Murren unter dem potenziellen Publikum. Viele machten sich früher auf den Heimweg - nicht zuletzt, um noch Busse und Bahnen zu erwischen. Nicht wenige Besucher und Besucherinnen wünschten sich eine - frühere - Wiederholung des angeblich eine halbe Million Euro teuren (durch Spenden und eine Stiftung finanzierten) Spektakels. Zumindest, wenn es die Fledermaus-Population vertragen würde. (mit heo).