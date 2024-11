Ulmer City Marketing wählt neuen Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung hat das Ulmer City Marketing turnusgemäß für die nächsten drei Jahre einen neuen Vorstand gewählt.

Einstimmig gewählt wurden in den geschäftsführenden Vorstand des Vereins als erster Vorsitzender Michael Klamser (Sport Klamser), der das Amt bereits seit 12 Jahren innehat. Dass sein Geschäft sich im Frühjahr von Ulm in Richtung Blaustein verabschiedet, war offenbar kein Hindernis. Marcus Krüger (Barfüßer Gastronomie-Betriebs GmbH & Co. KG) als erster Stellvertreter und Martin Reinschmidt (Reischmann GmbH & Co. KGaA) als zweiter Stellvertreter. Als Schatzmeister wurde einstimmig Thorsten Kühn wiedergewählt, der bei der Sparkasse Ulm als stellvertrendes Vorstandsmitglied tätig ist.

Nach über 20 Jahren Tätigkeit im Ulmer City Marketing - davon zwölf Jahre im geschäftsführenden Vorstand - verabschiedete sich Michael Leibinger (Klingensteiner Gastronomie GmbH & Co.KG) aus seiner aktiven Tätigkeit in den verdienten Vereinsruhestand. (AZ)