Ulmer Dekan erhält Drohbriefe nach Impfaktion im Münster

Nach der Sonderimpfaktion im Ulmer Münster wird Dekan Ernst-Wilhelm Gohl bedroht. Wie er darauf reagiert.

Nach einer Impfaktion im Ulmer Münster hat der Dekan der Evangelischen Kirche nach eigenen Angaben anonyme Drohbriefe erhalten. In den Schreiben, von denen der Dekan eine Kopie auch auf seinem Facebook-Konto zeigt, werde das Impfen kritisiert, es gehe aber auch um Verschwörungsthemen und Kritik an der Initiative Seebrücke, die sich der Seenotrettung von Bootsflüchtlingen im Mittelmeer verschrieben hat, sagte Ernst-Wilhelm Gohl am Samstag.

1Wurde bedroht: Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Foto: Stefan Puchner (Archivbild)

Drohungen nach Impfungen gegen Corona im Ulmer Münster

Mit der Veröffentlichung der Briefe wolle er ein Zeichen setzen, dass Einschüchterungsversuche chancenlos seien. "Das Niveau wird immer abgründiger. Einschüchterung funktioniert aber nicht", schreibt der Münsterpfarrer zudem bei Facebook. Vereinzelte Protestbriefe habe er immer schon erhalten, aber nach der Impfaktion sei die Zahl gestiegen. "Inhaltlich ist das aber nichts Dramatisches", sagte er. "Politiker erleben da ganz andere Sachen."

Die Impfungen im Münster kurz vor dem Jahreswechsel waren eine gemeinsame Aktion der Münstergemeinde, der evangelischen Gesamtkirchengemeinde und der Stadt Ulm. Geimpft wurde auch, wer Impfpass oder Krankenkassenkarte nicht dabeihatte.