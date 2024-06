Ulmer Heimstätte beklagt toxisches Umfeld im Wohnungsbau

Eine Steigerung der Baukosten sind in den vergangenen fünf Jahren um knapp 45 Prozent beschäftigt auch die größte und älteste Wohnungsbaugenossenschaft in Ulm.

"Nahezu unmöglich" ist laut Christoph Neis, dem Vorstand der 1896 gegründeten Ulmer Wohnungsbaugenossenschaft, derzeit der Wohnungsbau in Ulm. Schuld seien neben der Steigerung der Baukosten in den vergangenen fünf Jahren um knapp 45 Prozent, sich ständig ändernde Förderregeln, das Ende der Nullzinsphase und aufgeblasene Genehmigungs- und Prüfverfahren. Das wurde auf der Vertreterversammlung der Ulmer Heimstätte deutlich.

„Das heißt nicht, dass man nicht bauen kann, aber eben nicht überall und nicht alle“, so Neis. Ein Lösungsvorschlag hatte er parat: statt weiterer Regeln sollten Anreize geschaffen werden, um den Bau neuer Wohnungen zu fördern, beispielsweise durch die Reduzierung von Grundstückpreisen in Abhängigkeit des Anteils an gefördertem Wohnraum.

Die Nachfrage nach Wohnungen der Heimstätte sei unverändert groß, insbesondere kostengünstige Wohnungen des unteren und mittleren Preissegments. Deswegen liege bei den Projekten der Anteil der sozial gebundenen Wohnungen deutlich über den vom Gemeinderat fixierten Anteil von mittlerweile 40 Prozent. Dennoch ist gerade in Ulm der Wohnraum in diesem Segment knapp.

Das sind die drei aktuellen Projekte der Ulmer Heimstätte

In Eigenregie baut die Heimstätte seit Anfang 2023 an der Uhlandstraße in der Weststadt 63 Wohnungen und eine kleine Gewerbeeinheit. Foto: ZG Architekten

Aktuell beschäftigt sich die Heimstätte mit drei Neubauprojekten.

Am Weinberg entstehen in Kooperation mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft UWS 161 Wohnungen. 55 Wohnungen und drei gewerbliche Einheiten entfallen auf die Heimstätte . Alle heimstätten Wohnungen sind bereits vermietet. Im Dichterviertel entsteht – ebenfalls in Partnerschaft mit der UWS – das Projekt „Bassena und Pawlatsche“ mit insgesamt 77 Wohnungen, zwei gewerblichen Einheiten, einer Kindertagesstätte und einer Reha-Einrichtung. Die 32 Wohnungen der Heimstätte sind seit Anfang 2024 vollständig vermietet und bezogen. In kompletter Eigenregie baut die Heimstätte seit Anfang 2023 an der Uhlandstraße in der Weststadt 63 Wohnungen und eine kleine Gewerbeeinheit. Es ist ein Ersatzbau für eine Gebäudezeile, die aus den 50er Jahren stammte und nicht mehr sanierungsfähig war.

Schon voll vermietet: 77 neue Wohnungen unter dem Namen "Bassena und Pawlatsche" im Ulmer Dichterviertel aussehen. Foto: Ulmer Heimstätte





Damit habe sich die Heimstätte 2023 in Summe mit dem Bau und der Planung von 154 Wohnungen und Gewerbeeinheiten mit einem Investitionsbedarf von etwa 54 Millionen Euro beschäftigt, das sei ein Drittel der Bilanzsumme.

Thematisiert wurde auf der Sitzung auch ein Generationswechsel: . Die beiden geschäftsführenden Vorstände Christoph Neis und Michael Lott werden innerhalb des nächsten Jahres in den Ruhestand gehen. In einem ersten Schritt wird die Architektin Eva Ruf im August 2024 ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin beginnen. (AZ)